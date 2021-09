Pedro Pascal protagoniza la primera imagen de la nueva serie The Last of Us

Pedro Pascal compartió la primera imagen de The Last of Us, la adaptación televisiva del videojuego del mismo nombre.

La serie será protagonizada por el actor chileno junto a la actriz Bella Ramsay, quien se hizo conocida por su rol de Lyanna Mormont en Game of Thrones.

“‘Te tengo, niña’. La adaptación de HBO de The Last of Us está en producción”, escribió el intérprete en la publicación en su cuenta de Instagram

Cabe recordar que por el momento se desconoce la fecha de estreno de The Last of Us.

En su elenco, además de Pedro Pascal y Bella Ramsay, participan nombres como Anna Torv, Murray Bartlett, Merle Dandridge, Gabriel Luna, Jeffrey Pierce y Nico Parker.