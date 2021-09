Cantante enfrenta décadas en la cárcel: es culpable de tráfico sexual

R. Kelly, el del R&B famoso por su himno “I Believe I Can Fly”, fue declarado culpable el lunes en un juicio por tráfico sexual después de décadas de evadir la responsabilidad penal por numerosas denuncias de abusos contra mujeres y menores de edad.

Un jurado de siete hombres y cinco mujeres declaró a Kelly culpable de asociación delictuosa en su segundo día de deliberaciones. Kelly, quien llevaba puesta una mascarilla, permaneció inmóvil, con la mirada baja mientras se leía el veredicto en un tribunal federal en Brooklyn.

Los fiscales alegaron que el séquito de managers y asistentes que ayudaron al cantante a conocer chicas, y a mantenerlas obedientes y en silencio, constituía una organización criminal. Dos personas han sido acusadas con Kelly en un caso federal separado pendiente en Chicago.

Kelly también fue declarado culpable de cargos penales según los cuales violó la Ley Mann, que hace que sea ilegal llevar a alguien a través de las fronteras estatales “para cualquier propósito inmoral”.

“Para las víctimas en este caso, se escucharon sus voces y finalmente se hizo justicia”, dijo la fiscal federal interina Jacquelyn Kasulis.

Peter Fitzhugh, un agente de investigaciones de Seguridad Nacional, dijo que el veredicto puso fin al “reinado de terror de una década de Kelly sobre muchas niñas, niños y mujeres jóvenes vulnerables”.

Kelly enfrenta hasta 20 años de prisión, según AP, pero hay medios que indican que podrían ser más años. La sentencia está programada para el 4 de mayo.

El abogado de Kelly, Deveraux Cannick, dijo que estaba decepcionado por el veredicto. “Creo que estoy aún más decepcionado de que el gobierno haya presentado el caso en primer lugar dadas todas las inconsistencias”, dijo.

Varios acusadores testificaron con escabroso detalle durante el juicio, alegando que Kelly los sometió a caprichos perversos y sádicos cuando eran menores de edad.

Depredadores sexuales: “R Kelly es el peor”

Gloria Allred, abogada de algunos de los acusadores de Kelly, dijo que de todos los depredadores que ha perseguido, una lista que incluye a Harvey Weinstein y Jeffrey Epstein, “el señor Kelly es el peor”.

“R. Kelly pensó que podía salirse con la suya con todo esto, pero no lo hizo”, dijo Allred afuera del juzgado. “Aunque pensó que podía controlar todo esto, estaba equivocado”.

Por años, el público y la prensa parecían más divertidos que horrorizados ante las acusaciones de relaciones inapropiadas con menores. Un ejemplo es su matrimonio ilegal de Kelly con la estrella del R&B Aaliyah en 1994, cuando ella tenía solo 15 años.

Sus discos y entradas a conciertos siguieron vendiéndose. Otros artistas continuaron grabando sus canciones, incluso luego que fue arrestado en 2002 y acusado de grabarse a sí mismo en video abusando sexualmente y orinando sobre una chica de 14 años.

La condena pública generalizada no se produjo hasta que una serie documental ampliamente vista, “Surviving R. Kelly”, ayudó a hacer que su caso fuera significativo en la era del #MeToo y dio voz a acusadoras que se preguntaban si sus historias habían sido previamente ignoradas porque eran mujeres negras.

En el juicio, varios de los acusadores de Kelly rindieron declaración sin usar sus nombres reales para proteger su privacidad y evitar un posible acoso por parte de los fans del cantante. A los miembros del jurado se les mostraron videos caseros de Kelly participando en actos sexuales que, según los fiscales, no fueron consensuados.

La fiscal federal adjunta María Cruz Meléndez argumentó que Kelly era un abusador en serie que “mantuvo el control sobre estas víctimas utilizando todos los trucos del manual del depredador”.

La defensa etiquetó a los acusadores como “groupies” y “acosadores”.

Cannick cuestionó por qué las presuntas víctimas mantuvieron una relación con Kelly si pensaban que estaban siendo explotadas. “Tomaste una decisión”, le dijo Cannick a una mujer que testificó. Y agregó: “Participaste por voluntad propia”.

Kelly, cuyo nombre completo es Robert Sylvester Kelly, ha estado encarcelado sin derecho a fianza desde 2019. El juicio se retrasó debido a la pandemia de coronavirus y la reorganización de último minuto de Kelly de su equipo legal.

Cuando finalmente comenzó el 18 de agosto, los fiscales describieron al cantante de 54 años como un niño mimado y un fanático del control. Sus acusadores dijeron que recibieron órdenes de llamarlo “Daddy” (papi), saltaran a besarlo cada vez que entraba a una habitación y que solo lo vitorearan a él si jugaba un juego de baloncesto.

Amenazas y castigos

Los acusadores alegaron que también se les ordenó firmar documentos de confidencialidad y que fueron sometidos a amenazas y castigos, como azotes violentos, si rompían alguna de las “reglas de Rob”. Algunos dijeron que creían que las cintas de video que grabó de ellos teniendo relaciones sexuales serían usadas en su contra si exponían lo que estaba sucediendo.

Hay una serie de declaraciones más graves. Kelly mantuvo una pistola a su lado mientras reprendía a una de sus acusadoras como preludio para obligarla a darle sexo oral en un estudio de música de Los Angeles. Kelly le transmitió herpes a varios acusadores sin revelar que tenía una enfermedad de transmisión sexual. Kelly obligó a un adolescente a unirse a él para tener sexo con una chica desnuda que emergió de debajo de un ring de boxeo en su garaje. Además, Kelly filmó un video vergonzoso de una presunta víctima que la muestra untando heces en su cara como castigo por romper sus reglas.

Algunos de los testimonios más desgarradores provienen de una mujer que dijo que Kelly abusó de ella en 2003 cuando era una pasante en una estación de radio. Ella testificó que la llevó rápidamente a su estudio de grabación de Chicago, donde la mantuvieron encerrada y drogada antes de que el cantante la agrediera sexualmente mientras estaba desmayada.

Cuando se dio cuenta de que estaba atrapada, “estaba asustada… avergonzada”, dijo. Declaró que uno de los empleados de Kelly le advirtió que mantuviera la boca cerrada sobre lo que había sucedido.

Su relación con Aaliyah

Otro testimonio se centró en la relación de Kelly con Aaliyah. Uno de los últimos testigos describió haberlo visto abusando sexualmente de ella alrededor de 1993, cuando la cantante tenía 13 o 14 años.

Los miembros del jurado también escucharon testimonios sobre un plan de matrimonio fraudulento ideado para proteger a Kelly luego que temiera haber dejado embarazada a Aaliyah. Los testigos dijeron que se casaron con trajes de jogging a juego y una licencia que indicaba falsamente que ella tenía 18 años; él tenía entonces 27.

Aaliyah, cuyo nombre completo era Aaliyah Dana Haughton, trabajó con Kelly, quien escribió y produjo su álbum debut de 1994 “Age Ain’t Nothing But A Number” (la edad no es más que un número). Murió en un accidente aéreo en 2001, a los 22 años.

En al menos una instancia, Kelly fue acusado de abusar de una víctima mientras era investigado en un caso de pornografía infantil en Chicago. De ese juicio fue absuelto en 2008.

Para el juicio de Brooklyn, la jueza federal de distrito Ann Donnelly prohibió a personas que no estuvieran directamente involucradas en el caso en la sala del tribunal en lo que calificó como una precaución por el coronavirus. Los periodistas y otros espectadores tuvieron que seguir el juicio en pantallas de video desde otra habitación en el mismo edificio.