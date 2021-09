Dayane Mello habría sido víctima de violación en reality brasileño

La modelo Dayane Mello, quien se hizo conocida en el país por su relación sentimental con el tenista Nicolás Massú, está pasando por un momento complejo. Según medios brasileños, la policía está investigando una denuncia violación de la que sería víctima.

En estos días, Mello es parte del reality “A Fazenda”, donde habrían ocurrido los hechos. El viernes los participantes fueron a una fiesta y en las imágenes se vio a Mello bajo los efectos del alcohol. Fue por ello que otros participantes decidieron llevarla a su cama.

La pareja de Mello en el reality, el cantante Nego Do Borel, se quedó acompañando a la modelo en la cama. Esto, a pesar de que le advirtieran que no lo hiciera para “evitar problemas”. Es más, según Fhola de Sao Paulo, le insistieron al músico 29 años que la dejara tranquila debido a su estado. Él no los escuchó.

El público comentó sobre lo ocurrido -el programa se transmite en directo- pues ciertas imágenes y audios generaron preocupación pues Nego do Borel y Dayane seguían compartiendo cama a pesar de que ella no estaba lúcida.

“Hay sonidos que suenan a gemidos y, por momentos, es posible escuchar la voz de la modelo, casi inaudible, murmurando que tiene un hijo”, se puede leer en el medio.

Las denuncias que hicieron los televidentes tuvieron eco, pues la Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo (SSP-SP) entró en el tema. Es más, hará una investigación por sospecha de violación de una persona vulnerable.

Por su parte, el abogado de Mello hizo una denuncia y la acompaño de una memoria USB con imágenes del supuesto incidente la Comisaría de Itapecerica da Serra.

Debido al revuelo generado, la estación Record TV expulsó al cantante del reality. “Un equipo multidisciplinario se encargó del análisis de todo el material grabado, además de esperar a que Dayane y el resto de los participantes se despertaran para recoger más elementos, discursos y testimonios que pudieran sustentar la decisión a tomar”, explicaron respecto a su decisión.

También aseguraron que además de recibir atención psicológica, “Dayane se sometió a una entrevista completando los elementos esenciales para una toma de decisiones justa”.

Pero el tema no quedó en eso. Si bien Dayane Mello decidió permanecer en el programa, el tema sigue al rojo.

Esto, porque el equipo que asesora a la modelo y su familia se quejó porque Record TV habría hecho una exposición poco adecuada de lo ocurrido. Es decir, “dejando a la víctima, como villana”. Además, aseguran que no se les habría permitido acceder a ella.

Dentro de las declaraciones del equipo, se dice: “se escondieron de la vista del público las varias veces que Dayane dijo que se detuviera, que no podía y no quería. No mostraron los discursos repugnantes del participante diciendo que necesitaba concentración para que su órgano íntimo fuera lo suficientemente rígido para realizar actos sexuales”.

Para cerrar la declaración, aseguran: “Expusieron a Dayane a una conversación con un psicólogo, que parecía más un interrogatorio de hechos que desconocía con el objetivo de inducir muchas de sus respuestas. Se le negó el derecho, como víctima, a hablar con las autoridades y los abogados sobre lo sucedido, amenazando con la expulsión, en contra de todos los protocolos y cláusulas contractuales”.