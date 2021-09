La confesión de José Antonio Neme: “Yo soy una persona de izquierda y no tengo ningún problema con reconocerlo”

Todos los matinales han tocado el tema de la migración en el norte y la polémica marcha ocurrida el fin de semana en Iquique, que terminó con la quema de enseres de varias familias extranjeras. En ese marco, “Mucho Gusto”, no fue la excepción y menos, José Antonio Neme.

Sobre esta crisis, el periodista venezolano Luis Gonzalo Pérez, se contactó con el matinal y sostuvo que “me causa dolor como periodista, como comunicador social que también me ha tocado indagar, investigar y publicar toda esta situación”.

“Me duele ver cómo la xenofobia a tocado a las personas que no decidieron irse a un país a trabajar simplemente porque querían. Yo creo que tenemos que mirar más a fondo la situación del porqué ellos están ahí”, explicó el profesional.

Neme irrumpió: “Uno puede ser de izquierda. Yo soy una persona de izquierda y no tengo ningún problema con reconocerlo. He votado por la centroizquierda siempre, pero no soy un tarado”.

“Uno puede tener perspectivas distintas, pero (pensar que) seis millones de personas, prácticamente la totalidad de la gente que vive en Santiago, ha salido escapando de ese país solamente atraídos por el discurso de Miami, me parece que es ser un estúpido”, precisó.