Ariel Mateluna acusa que hay discriminación en las teleseries por falta de actores morenos

Ariel Mateluna se hizo conocido por su memorable rol en “Machuca”, la cinta de Andrés Wood que retrataba el clasismo y la lucha de clases en el Chile de los años 70. Tras eso, apareció en series, teleseries y películas que van desde “Huaquimán y Tolosa” a “La reina de Franklin”, pasando por “Pobre rico”, “Amanda”, “El amor lo manejo yo”, “Mala junta” y “La Verónica”.

Pero ahora, ya con 32 años, Mateluna está intentando a llegar a la Cámara de Diputados por el distrito 12. Una idea que no ha tenido un camino simple y aún necesita de la ratificación de la candidatura por parte del Servel. De eso y más habló en entrevista con La máquina.

El actor fue particularmente crítico de las telenovelas locales. “Las teleseries se convirtieron en una fábrica de salchichas, el contenido es superficial, siempre se hablan de los mismos temas. Los guionistas o las producciones no se animan a generar un contenido que tenga cosas que entregar”, dijo e hizo una diferencia con otro tipo de producciones.

“No así las series, ojo. Pero las teleseries a mi parecer dejan mucho que desear. La última teleserie que estuve, pucha, era un mero producto comercial que no tenía contenido. Antiguamente se grababan en terreno, adentro de un circo, con la gente, las personas, era otra la dinámica”, dijo.

Es más, definió a las telenovelas como: “Una entretención superficial sin un mensaje profundo”. Tras eso, hizo una crítica sobre la discriminación que, asegura, existe al interior de las áreas dramáticas de los canales de televisión.

“A mí siempre me han llamado para hacer de flaite, asesino o traficante, pocas veces me han llamado para hacer personajes distintos a esos. En series sí, ha sido diferente”, aclaró. Y luego agregó: “Me acuerdo la única vez que hice de cuico, era adoptado. Pero si fíjate, en los elencos hay pocos morenos, nos creemos gringos, estamos mal enfocados, basta con ese estereotipo. Existe discriminación como también acoso laboral, y lo que más me patea, que hay algunos que se creen más que el resto”

Ariel Mateluna antes de “Machuca”

A pesar de ser crítico de las teleseries, el actor contó detalló cómo la actuación cambió su vida. “Crecí en un cité donde habían cabros que robaban, que eran súper violentos. Me acuerdo, cuando tenía 7 años, veía a pandillas peleando con sables, veía a cabros fumando pasta base, aspirando cocaína, en un ambiente de violencia del cual yo lo normalicé. A un amigo lo mataron, otro se quitó la vida, y todo eso, por la presión del tener que salir adelante. Pero a mí la cultura me brindó otro camino. Si no hubiese hecho Machuca, quizás donde estaría ahora o que sería. Recuerdo que no tenía grandes aspiraciones para salir adelante, pero sí valoro la enseñanza en mi casa y lo que me pudieron inculcar, por eso hoy por hoy, no soy un huevón pasado a caca porque salgo en televisión o algo por el estilo”, dijo Ariel.