Tonka Tomicic saldría de pantalla tras conocerse la querella de su madrastra

Tonka Tomicic ya estaría acusando los efectos de la querella que presentó en su contra la pareja de su fallecido padre por una presunta estafa. La modelo ya no estaría en pantalla en “Bienvenidos” de Canal 13, al menos en los próximos días. Este matinal además vive sus últimos días debido a que la estación resolvió reemplazarlo por otro programa.

Según comentaron en “Me Late” de TV+, la animadora habría decidido salir de las pantallas del matinal de forma temporal. La información la lanzó el conductor Daniel Fuenzalida. “Están dando una información acá, extraoficial. Me dicen que Tonka mañana y el viernes no iría a Bienvenidos. Esto es extraoficial, me dicen que Tonka sería reemplazada o por Chantal Aguilera o por Natalia López”, afirmó Fuenzalida.

A eso, la periodista Paula Escobar añadió que “no me parece una buena señal en particular y comunicacionalmente. Me parece que ella mañana debería estar”. Además recordó que no desapareció de pantalla luego de que el nombre de su esposo, Parived, se mencionó como presunto involucrado en un caso de contrabando de relojes.

“Si uno es empático y se pone en el lugar de ella, ¿tú no crees que dentro de poco tiempo ha sido demasiado? De repente te cansas de dar la cara y quizá Tonka dice ‘yo estoy en lo correcto, hice lo correcto y de nuevo salir a dar explicaciones’. Uno si es un poco empático dice que Tonka quizá quiere liberarse ‘sí, ¿sabes qué? Yo me voy a tomar un tiempo para esto’”, añadió Daniel Fuenzalida.