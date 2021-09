Residente le dio con todo a J Balvin: “Tu música es como un carrito de hot dog”

El colombiano J Balvin hizo trizas a los Premios Grammy, y no por no estar nominado, porque de hecho lo está, sino porque según su juicio no se valora el reggeaton.

Sostuvo que “los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto. (P.D: Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)”.

Sin embargo, ahora los tuits no están…los borró.

Y así fue que René Pérez, “Residente” y quien fue parte de Calle 13, le respondió con todo.

“Por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron. C. Tangana, Rauw Alejandro, Akapellah, Nathy Peluso, Bad Bunny, Eladio Carrión, Ozuna, Karol G, Farruko, DJ Nelson, Jhay Cortez, Farina, Rafa Pabon, Youtuel, Beatriz Luengo, Myke Towers. O sea, ¿tú le vas a decir a Myke Towers, que posiblemente es su primera vez nominado, que no vaya a los Grammy, porque a ti te sale de los coj****?“, emplazó Residente al colombiano.

“Para colmo, este año se lo dedican a Rubén Blades. O sea, ¿tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrar la vida artística a Rubén Blades?. Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente”, exclamó el cantante.

“Tu música es como un carrito de hot dog, porque le puede gustar a todo el mundo pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín. Entonces si quieres que te nominen tienes que dejar de hacer hot dog y abrir un restaurante. El punto es José es que si tú no tiene lápiz, tienes que bajarte 20″, sentenció el cantautor.