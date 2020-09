The Hotel Mood lo hace disfrutar en un hotel 5 estrellas sin moverse de su casa

¿Quién no ha soñado con disfrutar del servicio de un hotel cinco estrellas? Y generalmente lo que uno más recuerda cuando sucede son aquellos detallitos que te hacen más valiosa la experiencia como huésped. Esa cajita con cremas, bálsamo y shampoo, las galletas y chocolates que ponen en la almohada, los té, café y aguas de hierbas, lo que está en el frigobar o esas sábanas tan especiales y suaves.

Esa esencia de hotel cinco estrellas, el recuerdo de la grata experiencia es la que captura y quiere entregar a domicilio The Hotel Mood. Emprendimiento de Isidora Campagne, quien a sus 25 años y basándose en sus conocimientos de hotelería e invirtiendo los pocos ahorros que le quedaban, tras quedar sin trabajo, se arriesgó a poner en marcha su negocio.

La idea es tan simple como novedosa, pues se trata de "cajas de experiencia", como le llama ella, con cremitas, snacks y todo lo necesario para que las personas vivan la experiencia de estar en un hotel, pero en su propia casa. Sólo basta con meterse a su web www.thehotelmood.com y elegir entre las opciones, como Minibar, Mix, artículos de baño, desayunos y muchas más.

¿Cómo surge la idea de The Hotel Mood?

Con la pandemia me quedo cesante, además ya venía con una mala racha del año pasado. En medio de la crisis (lee acá cómo enfrentar una crisis) nació la idea naturalmente. Buscaba una fuente de ingreso y se me ocurrió que la gente viviera el estilo hotel un modo-hotel en sus hogares con estas cajas de productos exclusivos que nos encontramos en los hoteles.

Mini bar

La primera caja que armó fue una de minibar con cositas para picar, comer. «Hice un video que se viralizó en Tik Tok, porque no tenía plata para pagar publicidad. Sólo tenía mi celular e internet, esas eran mis herramientas. La gente me empezó a tirar para arriba, lo compartió y sentí mucho apoyo. Me la jugué toda, había angustia por si iba a resultar este emprendimiento, pero empezó a tomar forma, tuvimos 5 mil likes, después 10 mil y empezaron a llegar los pedidos», cuenta Isidora orgullosa de su negocio.

¿Por qué partiste con una caja Mini Bar?

Para mí esa debía ser la primera, porque era de lo más fácil de proveerse en ese minuto. Mi idea nació en abril-mayo. Cuando ya la veo realizada, fue justo para mi cumpleaños, en junio. Yo tenía la intención de que esto saliera antes de cumplir 25, quería emprender a los 24 y así fue. Tenía un plazo auto exigido que tenía que cumplir.

¿Tuviste que invertir mucho dinero para capturar la experiencia de un hotel cinco estrellas?

Partí con lo último que me quedaba de mi liquidación de sueldo. Y empecé con esta reinvención y a aprender cosas nuevas. Sufrí, sentí miedo, pero todo valió la pena y esta experiencia me ha vuelto a la vida. Me metí en un rubro que no conocía que es el e-commerce y tenía que vincular todo mi conocimiento de proveedores de hotel y meterlo en una caja, ese fue el desafío mayor.

¿Qué fue lo más complicado de reinventarse y en algo poco común?

Lo más complejo de esta reinversión era tener éxito. Había aspectos que no conocía y todos los días debía solucionar cosas nuevas, como es la logística, pero todo lo sufrido valió la pena. Al principio hice más de 200 cajas a mano, porque no teníamos la imprenta que nos las hiciera, era pleno junio. No conocíamos a los proveedores tampoco. Santiago estaba cerrado, había mucho por hacer, mucho desconocimiento. Pero ahora estamos mejor. Llegando a más personas y empresas también.

¿A qué lugares despachas?

A todo Chile, de Arica a Punta Arenas. Sólo me falta Isla de Pascua y la Región de Aysén. Nuestro gran público es Santiago.

¿Cómo has solucionado el tema del despacho?

Sabemos que los clientes buscan la inmediatez. Después de muchas malas experiencias con empresas de envíos, implementamos un pequeño centro de distribución en Santiago para poder enviar en el menor tiempo posible esta experiencia de hotel cinco estrellas. Hay que hacer siempre las cosas bien, dejar contento a los clientes, que lleguen más rápido los pedidos, tener mejores productos.

Ya pensando el crecer con tus cajas de experiencia cinco estrellas…

Estoy tratando de incluir productos más exclusivos. Estamos con marcas de cosméticos alemanes ciento por ciento naturales y otras muy buenas que han querido estar con nosotros. Por otra parte, la gente ha sido muy buena onda, me escriben mucho al Instagram, @thehotelmood.

¿Qué te dicen?

Me dan ideas. Yo respondo todo, porque me gusta ser súper transparente y ya tenía un blog hotelero, así que se me hace fácil. Me gusta comunicarme, creo que eso es muy importante en todo tipo de empresas.