Juguetes ochenteros se convierten en tesoros

Juguetes hoy, tesoros mañana. ¿Cuánto pagarías por una consola Atari 2600 funcionando?, ¿un conejo para tomar leche de Nesquik?, ¿un álbum para guardar servilletas?, ¿una botellita de Coca Cola?, la muñeca Pepona o el Nenuco, las revistas Mampato, el álbum de la televisión chilena, el de Érase una vez el hombre, de Candy… Todos estos tesoros y más los puedes comprar o vender en el Instagram @cachivacheKitsch.

"Ahora último, como hemos estado más en la casa, de seguro se han ordenado clósets, armarios, baúles o bodegas. En este orden es típico que aparecen los que fueron nuestros juguetes o tesoros de cuando éramos niños y jóvenes”, relata Patricio Hado, del Movimiento Kitsch a Esfuerzo Pyme y Publimetro al hablar de su emprendimiento de cachivahes.

¿Cómo se te ocurrió este emprendimiento?

En esta onda de limpieza que le ha dado a mucha gente, amigos me llamaban y me decían: "Oye tengo este juguete, la nave de Star Wars o el robot de Ultramán". Para varios puede ser hasta basura, pero para muchos, me incluyo, tesoros. Así inicié esta compraventa de estos objetos, en su mayoría juguetes, pero también otros objetos, y me ha ido bastante bien.

Eres como un ropavejero online de juguetes y recuerdos…

Más que de juguetes y recuerdos, de tesoros. Muchos de estos objetos la gente los busca o cuando los ve, desea tenerlos en un lugar especial de su casa u oficina. Son cachivaches llenos de sentimientos, que al tenerlos en la mano estremecen, llenan de recuerdos.

Ya lleva como tres meses de la iniciativa "y ya tengo como 300 cachivaches", continúa el emprendedor. El procedimiento es sencillo: "Nos comunicamos, me dice las características de lo que tiene, lo tasamos, le ponemos precio de común acuerdo y lo subimos al Instagram @cashivacheKitsch".

Te notas muy emocionado con este emprendimiento…

Sí, muuucho. Me encantan los cachivaches, especialmente los juguetes. En el restaurante tenía lleno de esos objetos y todavía los busco. Voy a ferias y ahí encuentro grandes tesoros y cada objeto con su vida, incluso he hecho videos contando la historia de los objetos como el "Detente", del Sagrado Corazón de Jesús o el Elefante con el billete en la trompa.