La magia de las muñecas de trapo viene desde el norte

Entre los cerros cobrizos del Desierto de Atacama y unos 2.600 metros más cerca del cielo, un hada llamada Monchita Dolls con hilos, lanas y telas da vida a sus amigas y amigos de trapo. Además, con su caldero mágico cocina deliciosos chocolates y dulces. Y ahora hasta desayunos.

Lo anterior es parte del relato mágico que rodea a esta muñeca de trapo y sus amigas. La historia de emprendimiento, en tanto, sitúa a Rendina Gajardo en la ciudad de El Salvador, región de Atacama, desde donde confecciona a mano y con relleno hipoalergénico estos juguetes tan especiales.

"Desde muy pequeña y gracias a mi madre cultivé el amor por las muñecas de trapo", cuenta Rendina a Esfuerzo Pyme y Publimetro. Tras quedar embarazada de su primer hijo, "decidí decorar su habitación y confeccionar sus primeros juguetes de trapo". Hasta ahí ese amor por las muñecas de trapo era sólo un pasatiempo, pero la segunda visita de la cigüeña produjo un cambio "la llegada de mi hijo me inspiró a confeccionar los Mini Me y por consiguiente mis dos líneas de trabajo: las muñecas personalizadas y las de catálogo", explica.

Y Monchita, ¿cuándo aparece?

Siempre tuve la ilusión de tener mi propia muñeca personal. Dios bendijo nuestro hogar con un tercer hijo… ¡¡¡Una hermosa sorpresa!!! Una niñita y la llamamos Monserrat y junto a su nacimiento llega Monchita y luego sus amigas y amigos.

Cada una de las muñequitas a través de sus distintas versiones "estimula la imaginación y la creatividad a través de lo lúdico", destaca Randina. Y como todo mundo mágico, creció. A las muñecas de trapo se sumó "un exquisito chocolate libre de gluten en sus distintas versiones: de leche, semi dulce, blanco y chocolate de sabores, además de los candy bouquet y deco souvenirs", continúa Rendina.

Y el emprendimiento no ha parado. “Fuimos creciendo, haciendo nuevos tipos de muñecas. Las Monchi y Monchitos en diferentes facetas: futbolista, de egreso escolar, profesiones. Hemos ido creciendo, lo que me tiene muy feliz. Creado nuevos productos y versiones. Es de ser emprendedora, de tener un negocio propio no para”, cuenta.

¿Cuál es el consejo para los que deseen emprender?

Ponerle ganas y pasión. Nunca olvidar que lo que haces por ti. Y muy importante, cumplirle a los clientes y estar siempre atento a lo que desean. Se puede emprender. Háganlo. Es emocionante.