Tortas con diseños y sabores mágicos

Pastelería Gery’s tiene una amplia carta de tortas temáticas. Entre las más pedidas, como explica Geraldine Fuentealba, la dueña, chef, decoradora y vendedora de este emprendimiento, "están las de Minnie, Micky Mousse, princesas y príncipes de cuentos, Star Wars, videojuegos como Fortnite y Free Fire, además de los dibujos animados del momento".

Yo creía que eran las más tecnológicas, de juegos, K-Pop, comic…

Los diseños van cambiando según las modas que pasan los niños y niñas, en ese sentido tengo que estar siempre atenta.

Los inicios de Pastelería Gery’s se remontan más o menos al 2015. Geraldine era una egresada de Gastronomía y Cocina Internacional. "Amo la cocina. Siempre la amé y lo más raro de todo era que odiaba la pastelería, porque es muy exacta y si te equivocas en algo tienes que empezar de nuevo". Así ingresó al mundo gastronómico, pero no se adaptó: "El machismo, los turnos interminables, mal pagado, todo eso me hizo cuestionarme esta vocación".

En momentos así es cuando el destino lleva a las personas a emprender. Su primera torta la hizo para el cumpleaños de su mamá. En plena celebración le encargaron otra y así comenzó está aventura que no ha sido fácil. "Fue de a poco. Había meses que tenía una torta al mes así que los primeros años fueron lentos, pero me sirvieron para poder practicar para llegar a lo que hago ahora".

¿Cómo aprendiste el arte de hacer tortas temáticas?

Con el mejor profesor que hay: Youtube. Vi una mujer haciendo una torta de Mario Bross. Me enamoré del diseño y me dije: "Yo quiero hacer eso". Me equivoqué mucho antes de perfeccionarme. Fue duro y frustrante, pero creo que se trata de no rendirse nunca.

Ahora recibe pedidos para matrimonios, graduaciones, cumpleaños de grandes y chicos, bautizos, primera comunión, baby showers y diseños especiales. Y de rellenos, se conversan, pero Geraldine recomienda mousse de chocolate con manjar y lúcuma manjar.

“Es al gusto del cliente, pero existen rellenos que son mejores para después diseñar”, finaliza.