Laura Prieto: “La pandemia sacó lo mejor de mí”

Laura Prieto tiene una faceta muy conocida, la ligada al mundo del espectáculo. Pero hay otra, una que en estos momentos de pandemia la llena de alegría y satisfacción: la de emprendedora.

A través de su tienda “Demasiado Laura María”, la uruguaya se sumó hace ya unos años a la moda sustentable o también conocida como moda sostenible. Toma ropa de segunda selección, pero meticulosamente elegida, la interviene y personaliza a gusto. La estampa, decora, les pone onda y ahora último incursiona en el estilo del momento: el estampado tie dye, un proceso en el que se anudan o atan los tejidos y posteriormente se tiñen.

“Estoy feliz con ese emprendimiento. Durante la pandemia se vendió absolutamente todo. Estamos en una etapa de crecimiento como marca y eso me tiene muy contenta, porque es un esfuerzo mío, que ojalá me dure mucho tiempo”, declara Laura a Esfuerzo Pyme y Publimetro.

La idea de emprender surgió como una manera de combinar sus ganas de hacer cosas para proyectarse y sus gustos. “Siempre he sido muy trapera. Me encanta la ropa vintage y arreglo yo mi ropa. A partir de eso surgió y comenzó a crecer. Arreglé mis chaquetas, las subí a redes sociales y a la gente le gustó, me pidieron algunos modelos, y ya estaba emprendiendo y yo feliz”, recuerda.

Su tono de voz se llena de emoción al hablar de “Demasiado Laura María” y al analizar lo que ha logrado, se define como una “feliz emprendedora de tomo y lomo y me encanta serlo”.

¿Qué característica de tu personalidad crees que te ayuda a emprender?

Siempre he sido una mujer muy independiente, muy trabajadora. Trabajo desde muy niña y por eso emprender ha sido casi innato, sin pensarlo. Viene en mi ADN. Está en mí y lo reconozco absolutamente.

Como emprendedora de moda, Laura está siempre preocupada de lo que se está usando, pero también prueba cosas. “Hay que arriesgar, ser intuitiva y busca y buscar qué quiere la gente o qué le puede gustar y qué se puede hacer”.

Hay un dicho que asegura que en una crisis están los que lloran y los que venden pañuelos, ¿cuál eres tú?

He aprendido a vender pañuelos. La vida me ha llevado a emprender, a ser ingeniosa. El otro día hablaba con una amiga y le decía que la pandemia sacó lo mejor de mí.

¿En qué sentido?

La manera de darle la vuelta a las cosas. De no lamentarme, sino de hacer. A todos nos ha afectado para bien o para mal. Me siento una privilegiada. Estoy en una buena casa, tengo para vivir, no he tenido carencias. La pandemia me ha movida el canasto, me ha ayudado a salir adelante, a buscar la quinta pata al gato para emprender. He aprendido a ser la persona que vende pañuelos.

¿Tienes más proyectos en la mira?

Estoy concentrada en mi tienda y creo que a los proyectos hay que ponerle ganas y tiempo, y ya estoy haciendo muchas cosas.

Entre los proyectos que desarrolla Laura paralelo a su emprendimiento está un programa de mascotas. Se trata de “Manada Gótica”, que se transmite por el canal de Youtube Mana Gótica y se estrena los domingos. “Es un espacio que tiene como principal misión promover la tenencia responsable de mascotas. Y estoy muy comprometida con esto, porque soy una amante de los animales. Imagínate, tengo tres perros”, explica.

¿Qué opinas de los que aseguran que los dog o cat lovers son personas con muchos vacíos sentimentales?

La gente que habla así está muy preocupada de los defectos de los demás que de vivir su vida. Yo Soy feliz y muy dichosa con mis mascotas.