Jugando con cables de cobre de su papá aprendió a diseñar aros

La pasión por los aros y la cercanía con el cobre, llevaron a Alejandra Chacón a iniciar su emprendimiento. Se trata de Ovum Accesorios (www.ovum.cl), con el cual echa a volar su creatividad al momento de elaborar aros y collares de diseños exclusivos.

“No trabajo con moldes. Todos mis aros y collares están confeccionados a mano”, explica Alejandra a Esfuerzo Pyme y Publimetro. Agrega que “personalmente, me gusta y valoro mucho tener un accesorio irrepetible. Y eso ofrezco a mis clientas, ya sea para ellas o para regalar".

Para esta emprendedora también es importante que además de diseño único, sus accesorios tengan una terminación de calidad: “Al estar haciendo un par de aros o un collar, siempre me pregunto si yo lo usaría. Si la respuesta es distinta a un ‘sí’, no lo termino y comienzo algún otro diseño que sí exprese todo lo que puedo dar con mi trabajo”.

Cobre y materiales nobles

¿Por qué elegiste el cobre para tus productos?

Me gusta mucho que sea un mineral de nuestra tierra. Adoro trabajar con láminas y por sobre todo con alambre de cobre, por su ductilidad y los diversos colores que pueden presentar, según cómo se trabaje.

¿Cómo comenzaste en este oficio?

Mi papá es electricista y desde pequeña tengo acceso a los cables que él no ocupaba o que derechamente descartaba. Y así fue como un día me vi martillando y dando forma a unos aros para mí. Luego hice para regalar y después simplemente me lancé con este emprendimiento.

¿Utilizas otros materiales?

Sí, en algunos diseños utilizo detalles de plata, alpaca y maderas. Y además de otras acciones personales, quiero aportar mi grano de arena en ayudar al medio ambiente, por lo que también en algunos modelos ocupo materiales reciclables o en desuso, como plásticos PET de botellas, botones, hilos o telas.