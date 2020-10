Luego de perder su trabajo floreció su emprendimiento

Flores para un amor. Arreglos para novias. También para una ocasión especial. De recuerdo. Flores de bienvenida o despedida. Para alegrar cualquier lugar de la casa. La promesa de Florería Bloemist es tener un arreglo adecuado para cada una de estas ocasiones u otras que ocurran.

"Partí con este emprendimiento el 2012 ayudando a una amiga", cuenta Magdalena Salas a Esfuerzo Pyme y Publimetro. Ahí aprendió cómo hacer arreglos y cómo sacarle provecho a cada flor para que brillen. “Cada momento, cada lugar requiere un arreglo especial. No es llegar un poner un ramo de flores”, asegura Magda.

"Al convertirse en madre detuvo el negocio. Su prioridad eran sus dos hijos y el trabajo que tenía en una empresa. Pero como le ocurrió a muchos hace un año, se quedó sin trabajo. “No quería quedarse sin hacer algo más allá de mis labores de mamá, que me llena como mujer, pero necesitaba hacer más. Por eso retomé el tema de la florería, que me gusta mucho, porque me encanta trabajar con flores”, agrega.

Como todo inicio o cuando se retoma algo, fue difícil. “Si quieres hacerlo, hay que lanzarse nomás. Cuesta, es trabajo, y mucho, pero quería y necesitaba hacerlo. En mi caso tengo el apoyo de mi marido, que también es empresario. Me asesora en todo el tema económico (tributario y bancario). Para mi alegría las flores volvieron a mi vida", recalca esta emprendedora.

Con tu emprendimiento floreciste como empresaria.

Y lo mejor es que hago algo que amo, que me gusta y le pongo todo el cariño y esfuerzo.

¿Qué es lo más gratificante de ser emprendedora?

Que manejas tus tiempos. Si necesitas hacer algo por los niños o por lo que sea, no debes pedir permiso. Además, es algo que haces para ti, que depende de ti y todos los logros se deben a ti. Trabajas por y para ti y tu familia. Por eso todo sacrificio es muy gratificante.

¿Cómo fuiste aprendiendo del mercado de las flores y las florerías?

Primero, práctica. Vas aprendiendo con los arreglos y los ramos tanto cuando le aciertas como cuando no. También voy viendo páginas sobre cómo trabajar con flores, ver qué tipos de arreglos la están llevando. Es muy importante estar siempre viendo qué hacen otros, atento a lo que la gente busca y perfeccionándote.

Finalmente, un consejo para quienes quieran emprender, que ahora hay muchos

Hay que atreverse. Tener ganas. Y encontrar algo que les guste que los apasione. Ah, y muy importante ser constante.