Talquina convierte pedacitos de tela en hermosas y mágicas muñecas

A la señora Oriana Calistro, oriunda de Talca, siempre le gustó hacer muñecas de tela. Pero sus compromisos laborales como educadora de párvulos, supervisora de la Junji y profesora, sólo le dejaban tiempo para soñar con tener un taller donde desarrollar su hobby, que podría ser a la vez un emprendimiento.

Este año, Oriana se jubiló y fue el momento de cumplir ese deseo. En el segundo piso de su casa, ubicada en un tranquilo barrio de la entrada norte de la capital maulina, se instaló con sus hilos, retazos de géneros multicolores y moldes. Así empezó a convertirlos en hermosas muñecas, conejos y diferentes figuras, todo confeccionado completamente a mano.

Sus hijos le hicieron el Instagram @muñecas.mila, para promocionar sus artículos, que son entregados a domicilio en Talca y enviados a todo Chile. Para ser más independiente, Oriana se puso millennial y aprendió a usar la red social, aunque aún – confiesa- que “me cuesta mucho subir una foto y poner el hashtag”.

Cuando tuvo que ponerle un nombre a su pyme, lo bautizó Muñecas Mila en honor a su abuelita Milagros. Con eso listo echó a correr su imaginación y talento para armar sus primeros productos.

“Este año empecé a trabajar en una pasión que tenía de siempre. Me gustaba hacer muñecas y no había tenido tiempo para dedicarme a desarrollar bien las técnicas. Siempre estaba comprando trocitos de tela, hilos. Tenía una cantidad enorme de material, pero nada de tiempo para hacerlo porque estaba trabajando. Estaba ocupada todo el día. Llegaba como a las 20.30 horas todos los a mi casa, así imposible cumplir mi sueño. Hoy tengo todo el espacio del mundo para crear y estudiar por internet, para que me queden cada vez más lindas”, revela.

¿Cómo y por qué comenzó a confeccionarlas?

Aprendí sola, porque las muñecas siempre me han gustado. También me gusta tejer y coser. Nunca he hecho cursos de nada, soy autodidacta. Ahora recién estoy empezando a tomar cursos online. Antes iba a Santiago y compraba revistas en calle San Diego, buscaba muñecas, sacaba moldes, pero sentía que no me quedaban buenas.

¿Cuánto se demora en hacer una muñeca?

Esto lleva harto tiempo. Me demoro al menos 2 días en hacer una muñeca, creo que tengo que ponerme más ágil. Me demoro bastante y es porque más que hacerlas para vender, las hago para mi satisfacción, entonces me fijo mucho en los detalles. Soy muy exigente, las miro y siento que algo les falta, ahí le pongo una cartera, zapatos, etc.

Es un trabajo arduo…

Sí, y me encanta. Estoy jubilada este año y lo he pasado regio haciendo esto. Me gustaría ir avanzando en mi trabajo y ser más reconocida. Para mí hacer muñecas es crear, con lo que yo me olvido de todo. Es un pasatiempo muy agradable, gratificante, y le pongo todo el corazón… A veces cuando encuentro que una me quedó fea, me acuesto frustrada, jajajá, y por eso quiero superarme, hacer más modelos.

¿Qué significan para usted las muñecas para los niños y niñas?

La muñeca tiene un valor muy especial para los niños. Tiene un elemento de contención, de desarrollo afectivo. Es una compañera para los pequeños, un juguete de apego. Es como tener un tuto. Yo las hago para niños y también se usan mucho como adorno. Se ven muy lindas, dan alegría al hogar.