¿Qué es la motivación? ¿cómo la conseguimos?

Siempre escuchamos que la motivación es importante para lograr lo que queremos en la vida, y más en tiempos de crisis como los que estamos viviendo. Es la “bencina” que necesitamos para iniciar una actividad nueva o retomar algo que teníamos abandonado o como un pituto secundario sólo para sumar ingresos.

Para saber más de la motivación, cómo lograrla, conservarla y ocuparla como impulso emprendedor, Esfuerzo Pyme y Publimetro habló con Matilde Alcalde. La Coaching Ontológico Corporal definió esta “bencina para el alma” como “los impulsos que nos mueven a realizar determinadas acciones y persisitir en ellas hasta que lleguemos al fin de algo”.

La motivación, continúa Alcalde, “está relacionada con la voluntad y el interés. Con decidir con libertad lo que deseas y te importa”. Puede sonar fácil esta ecuación para obtener buenos resultados, pero existe otro factor que determina de forma muy importante la motivación en cada persona: cómo observa y enfrenta la vida.

¿Y de qué depende eso?

Está dado por muchos factores como el género, la nacionalidad, los orígenes, las experiencias de vida, etcétera.

La suma de estos factores, la preponderancia de uno sobre otro provoca que la motivación sea “distinta para cada persona como así tambien la fuerza de esa motivación”, aclara la coaching certificada por Newfield Network. Y ante esta situación es tajante: “Es importante no juzgar a otros que no se motivan tanto. Hay personas que tienen mucha energía para conseguir metas y otras que no tienen tanta. El ser persistente no es igual en todos los seres humanos”.

Pero igual se puede ir mejorando esta situación.

La motivación no es estática. Está en constante movimiento, es decir es un estado a veces de crecimiento y otras pierde progresivamente la fuerza.

Para pensar

Matilde Alcalde seleccionó frases de CEOS de empresas exitosas y las aterrizó a situaciones diarias. Léelas con atención:

“No establezcas contactos, construye relaciones”. Rand Fishkin, cofundador de la empresa de Inbound Marketing y SEO Software, Moz.

Mensaje: Otórgale tiempo a cultivar las relaciones.

“Hasta que no te valores a ti mismo, no valorarás tu tiempo. Hasta que no valores tu tiempo, no harás nada con él”. M. Scott Peck, psiquiatra y autor de famosos libros como “El camino menos andado”.

Mensaje: Es fundamental que valores y reconozcas tus talentos.

“No se trata de ideas. Se trata de que las ideas se hagan realidad”. Scott Belsky, cofundador de la plataforma de portafolios de imágenes, Behance.

Mensaje: Atrévete a poner en marcha, darle forma y concretar tus ideas.

“No tengo grandes ideas. A veces tengo pequeñas ideas que parecen funcionar”. Matt Mullenweg, creador de WordPress.

Mensaje: Todas las ideas son importantes, ¡no deseches ninguna!

“El éxito no es la clave de la felicidad. La felicidad es la clave del éxito. Si amas lo que estás haciendo, serás exitoso”. Albert Schweitzer, médico, filósofo, teólogo, y músico de origen alemán.

Mensaje: Sólo el amar es lo que te hará feliz.

“Si no estás cometiendo errores, entonces no estás tomando decisiones”. Catherine Cook, cofundadora de MyYearbook.

Mensaje: ¡Permítete equivocarte! Es el primer paso para aprender.

“Piensa en grande y no escuches a quienes te dicen que no puedes hacerlo. La vida es muy corta para pensar en pequeño”. Tim Ferris, emprendedor, autor y speaker motivacional.

Mensaje: No le des importancia a lo que opinen los demás, sólo toma en cuenta las opiniónes que sea un aporte.

Matilde, un consejo final.

Aprende a conocer y aceptar tus emociones, sólo así podrás gestionarlas y conectarte con lo que te importa, para así lograr alcanzar y realizar los objetivos que persigas en la vida.