Marina Alimentos quiere cambiarle la mala fama al cochayuyo

Todos los que ahora están entre los 40 y 60 años deben recordar, incluso con algo de mal sabor de boca, que cuando niños les decían que había cochayuyo para almorzar o comer era un sufrimiento extremo. Pero según los mayores había que comérselo todo, porque era un alimento muy completo y nutritivo. “Y tenían razón, es muy nutritivo. Tal vez en esos años no existía la tecnología para tratarlo ni la necesidad de cocinarlo bien. Y por eso se creó este trauma y mala fama contra esta alga y la hace no estar tan presente en la cocina nacional como debería estarlo”, explica Loreto Navarrete, fundadora de Marina Alimentos, a Esfuerzo Pyme y Publimetro.

Esta emprendedora de la comuna de Coronel, Región del Biobío, tiene la firme intención de cambiar esta situación. “Te repito, es un alimento muy rico y que estamos prácticamente regalando al extranjero”, agrega. Y entrega como dato que hay grandes empresas que compran hasta 10 mil kilos de cochayuyo “y lo hacen a algo más de 100 pesos el kilo para exportarlo a Europa y Asia y de seguro allá lo venden más caro”, cuenta.

¿Y qué te decidió apostar por el cochayuyo?

La familia de mi marido tiene una comercializadora de algas. Éramos intermediarios entre los recolectores del Golfo de Arauco y las exportadoras. Siempre me preguntaba por qué se iba tanto al extranjero, por qué regalábamos este recurso y comencé a cocinarlo. Primero lo piqué, después lo combiné con otros productos y así descubrí la versatilidad de esta alga y lo sabrosa que puede ser.

Según Loreto además hay muchos mitos contra el Cochayuyo, como que es difícil de cocinar, que tiene muy mal olor al hacerlo y que la textura no es suave ni grata. “Por eso lo entrego en una versión fácil de comer y preparar, doy tips para hacer platos, para incluirlo en ceviches, por ejemplo, y repito sus propiedades como que tiene más calcio que un vaso de leche y más fibra que varios otros alimentos”, explica esta empresaria. Y ya a través de su emprendimiento ofrece snacks, sazonadores, harina y sal de esta alga. “Y todos con las propiedades saludables y benéficas para el cuerpo humano como que controla el hipotiroidismo, el bocio y regula la glucosa en la sangre”, continúa Navarrete.

¿Cómo crees que vas con esta campaña para cambiarle la imagen al cochayuyo?

La gente que primero me compró los productos por curiosidad, la mayoría volvió al darse cuenta de los beneficios y lo rico que es. El cochayuyo es muy versátil, con los snacks, por ejemplo, lo cueces le agregas zapallo y papa y tienes un plato contundente. También puedes incluirlo como ingrediente para un carpacho, agregarle palta y ensalada. En mi Instagram @marina_alimentos entrego más recetas. Atrévanse, pruébenlo.

¿Cómo se contacta la gente que está interesada en probar?

En mi Instagram @marina_alimentos y a través de www.gentedulce.cl. Hago reparto a todo el país.

¿Qué tienes pensado para el futuro con tu emprendimiento?

Me gustaría agregar cochayuyo a colados para bebés. Es un alimento tan sano que le hará bien a los niños tanto para su desarrollo físico como salud. Incluso le recomiendo a las mamás que le empiecen agregar harina de cochayuyo al alimento de sus hijos. Para allá deseo apuntar, incorporarlo como parte de una alimentación sana. Por eso también sueño con poder ingresar mis productos en las tiendas saludables de todo el país. Amo esta alga, tiene una versatilidad increíble y no me canso de repetir: es muy saludable y hasta en las dietas sirve.

¿En dieta?

Produce rápida saciedad.

Realmente un emprendimiento culinario poco común, ¿cómo te sientes con tus logros?

Satisfecha y contenta. Pensar que era un alga que estaba botada en la playa, que la regalábamos al extranjero y con todas las propiedades que tiene. La gente ya está aprendiendo a comerlo y eso me tiene muy contenta.