Perros y gatos también se benefician de los usos médicos del cobre y zinc

Cuando a un cat o dog lovers le operan a su mascota o ella tiene algún tipo de herida, la sienten y sufren como propia. Y en el momento de la recuperación, alegan que no tienen nada efectivo para evitar que sus regalones dejen tranquila la zona afectada, a excepción del “cono de la vergüenza” o collar isabelino. Sí, ese que se pone en el cuello de los gatos o perros y los hace parecer lámparas.

“Operé a mi perro de varios quistes. Usó el collar. Sí, cumple su función, pero fue un verdadero martirio, tanto que se estresó y yo con él al verlo sufrir: se lo quería sacar, no caminaba, no tomaba agua ni comía. Al final se lo saqué antes de tiempo. Al otro día tuve que llevarlo de urgencia a la veterinaria, porque se arrancó los puntos de la operación”, fue el relato de Camila Díaz sobre su can Lázaro y su experiencia con “cono de la vergüenza”.

Y como ella, de seguro muchos otros dueños sufrieron igual. Para su alivio ahora hay una solución: conociendo el poder antibacteriano del cobre y regenerativo del zinc, un emprendimiento familiar decidió acercar los beneficios de dichos minerales a las mascotas, a través de telas y específicamente en ropa postquirúrgica. Se trata de Textil Kimba, pioneros en esta área.

“Todos los que nos preocupamos por nuestros animales hemos sufrido de algún problema similar. Tras años desarrollando productos textiles para mascotas, y luego de conocer numerosas experiencias negativas ante la situación que narras, desarrollamos telas con cobre y zinc con tecnología Copptech para así crear productos específicos para post operatorio y las alergias”, cuenta a Esfuerzo Pyme y Publimetro Adolfo Momares, director de Textil Kimba, www.kimba.cl

¿Qué es la tecnología Copptech?

Es un desarrollo chileno logrado hace como 10 años por dos chilenos que lograron colocar en un hilo cobre y zinc. Ambos se potencian y los dos son antimicrobianos. Bueno, nosotros tenemos la licencia para todo el tema veterinario y confeccionamos la tela para realizar body post quirúrgico para perros y gatos y otros productos con similares funciones.

¿Y qué tan efectivos son?

Tenemos estudios y certificaciones de la Universidad de Santiago, primero, y luego la Universidad de Chile. Medimos la actividad antimicrobiana de bacterias y hongos propias de estos animales, muchas de las cuales son las que causan alergias e infección de heridas. Nuestros productos tienen un 99 por ciento de efectividad contra ellos. Ayuda a un post quirúrgico muy bueno, con heridas libres de infecciones y las mascotas pueden hacer su vida normal, sin estrés para ellos y sus dueños.

¿Cómo llegaron a este tipo de productos?

Kimba, como empresa, partió en el rubro infantil hace 52 años. Hacíamos nuestras telas, nos iba bien con los pijamas, pero a finales de los 90 con las importaciones chinas el rubro textil comenzó a decaer en Chile. A nosotros también nos afectó, y de tener 120 empleados terminamos en ocho. Fue una etapa dura en la que también se integraron mis hermanos (Carolina y Mauricio) a trabajar en esta empresa familiar fundada por nuestros padres.

Entonces la misión era “sobrevivir”

Había que sobrevivir. Pasó que entre nuestros clientes había uno al que le fabricábamos ropa para mascotas como chalecos. Buscando nuevos negocios, investigando, llegamos a tecnología Copptech. Les presentamos el proyecto, les gustó y desde ahí a jugarnos con todo. Vimos buenos resultados, nos acercamos al veterinario Marcelo Jofré y a proyectar.

Buena visión…

Lo que nos mostró el norte primero fue el darnos cuenta del cariño hacia las mascotas, todo lo que los dueños hacen por ellos y después detectar el problema tras las operaciones. Nos acercamos a veterinarios, consultamos. Les ofrecimos nuestros productos para que los probaran y de ahí insistir, insistir, jugándosela con todo. Investigar, probar ir a congresos veterinarios…

¿Cómo va el proyecto?

Bien, imagínate que ahora ya estamos exportando a seis países.

Habla el experto

“Esto vino a cubrir esa necesidad y a darle comodidad a la mascota tras una operación, ya que la prenda aísla la herida del medio ambiente y así evitamos posibles contaminaciones. Básicamente es una protección. Sabemos que el cobre, por sus características intrínsecas, tiene una actividad antibacteriana, por lo tanto, evita que la herida se contamine por bacterias o disminuye las posibilidades”, explica Marcelo Jofré, médico veterinario de Dermavet a Esfuerzo Pyme y Publimetro.

Y agrega que “todas las cirugías se dejan con antibióticos, pero en mi caso ocupamos el body y evitamos el antibiótico y ocupamos un analgésico. Además, tiene un efecto antimicótico y el cobre asociado al zinc mejora la cicatrización”.