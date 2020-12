MKP ayuda a los emprendedores y da pega a gestores de redes sociales

Ya es un hecho que la economía que se está instalando es la de los emprendedores. Y estos son tanto los que venden productos como los que ofrecen servicios profesionales. En MKP.CL entendieron esto y diseñaron un sitio de ventas online que no sólo funciona como un lugar de negocios, sino que quienes estén desempleados o deseen aumentar sus ingresos mensuales pueden capacitarse para ser “gestores” de las redes sociales de los emprendimientos inscritos.

“Pensamos en este proyecto como una solución que da asesorías y acompaña a las Pymes en el proceso digital, y además ante la contingencia pensamos en generar nuevos puestos de trabajo mediante gestores que capacitamos gratuitamente”, explica Gabriel Chomalí, fundador de @mkpchile, a Esfuerzo Pyme y Publimetro.

Como todo emprendimiento o proyecto, MKP surgió de la casualidad. Gabriel estaba en una feria del colegio donde estudia su hijo y encontró un puesto que le encanto. “Tenía productos con sales del Himalaya. Lámparas, esculturas y cosas así. Esta persona, me dije, está esperando que alguien pase para recién poder vender un producto. Así no se puede crecer. La única manera es a través de internet, pero no con un e-commerce”, asegura.

¿Por qué no?

Ahora la apuesta es el Marketplace, no la individualidad que representa el e-commerce. Pero también juega mucho el manejo que se haga en redes sociales. Eso marca la diferencia entre aparecer o no aparecer en buscadores cuando una persona desea un producto en la web. Y hay que ser claros, un alto porcentaje de los emprendedores no sabe o no tiene el tiempo para dedicarle a las redes lo que ellas necesitan.

Fue en este contexto que Gabriel acuñó el concepto de gestor. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? “Son personas con tiempo disponible para trabajar o que simplemente necesitan generar o complementar sus actuales ingresos y que nosotros capacitamos gratuitamente para que ofrezcan sus servicios a las pymes. Lo que más buscamos en ellos es que estén comprometidos con el éxito del negocio, pues eso significa su propio éxito ya que con cada venta que son capaces de gestar, ganan

¿Cómo funciona el sistema?

Los costos fijos matan a los emprendedores, por eso nosotros cobramos 15 por ciento de comisión por cada venta: tres se va al sistema de pago; cuatro, al gestor y el ocho restante para MKP. La idea es que sea lo más colaborativo posible. Si vendemos, a todos nos va bien, todos ganamos.

Economía colaborativa…

La única manera de competirle a las grandes empresas es colaborar, poner al servicio lo que tenemos: el que tiene tiempo, tiene un computador y sabe de redes se une al que posee el bien o servicio y nosotros la aplicación.

¿Qué tipo de gente buscas para “gestor”?

Que tenga ganas y compromiso. No se pide ninguna otra característica que realizar el curso de cuatro días que hace MKP. ES un concepto social de empresa, nuestro fin es ayudar a las pymes y a la gente que lo necesita, pero con el desafío de ganar lucas. Hasta ahora hemos capacitado más de 100 personas y tenemos sobre 200 pymes inscritas.

¿Cuánto podría ganar un gestor?

La idea es que el gestor logre manejar unas 15 pymes. Si cada pyme hace dos ventas al día, a un promedio del 20 mil por venta, deberían bordear los 600 mil.

A las pymes que les ofreces…

A través de esta plataforma podrán inscribir su negocio, subir productos, publicar precios, poner las medidas del paquete de despacho y actualizar el stock de productos para que, posteriormente, se te asigne un gestor y puedas vender.

¿Cómo se inscriben las pymes y los gestores?

Vas a MKP.cl y arriba está el enlace tanto para los gestores como para las pymes. Se acepta todo tipo de empresas que cumplan dos requisitos: cuenta bancaria para poder transferir las ventas y que tenga iniciación de actividades ante el SII para poder emitir boletas a los clientes

¿Qué es lo que más te ha costado en este proceso?

Que los emprendedores entiendan que lo que tienen es una tienda virtual y deben cuidarla y preocuparse de ella igual como si fuera física. Preocuparse de las fotos que usan, del logo que ponen, la descripción de los productos… eso hace el gestor también, hacer que el emprendedor se encariñe y cuide su tienda virtual.

Además, MKP se preocupa desde la cobranza hasta el despacho con los acuerdos que posee, liberando a la Pyme de todos los problemas y personal asociado a estas funciones. La gran diferenciación de MKP con respecto a otros sitios de este tipo es la preocupación de que cada negocio venda a través de los gestores.