Regala historia a través de una portada

“Era el 2008. Pasaba gran parte de mi tiempo trabajando en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional para mi tesis de grado. Un día se me olvidó que tenía que ir a un cumpleaños. Ya era tarde, no tenía regalo. Justo había estado revisando portadas de la década del 70 y había visto una del Clarín que decía en su titular: ‘Allende Presidente’. Le saqué una foto, crucé a Tenderini. La revelé, le compré un marco y ese fue mi regalo. Fue sensación”.

Así recuerda Matías Zurita la primera chispa del que ahora es su emprendimiento: Las portadas de tu vida. “De ese cumpleaños pasaron varios años. El 2015 tuve una lesión en la rodilla. Fue una recuperación muy lenta. Estaba tirado y aburrido en mi cama. Fue ahí que mi señora me desafió a sacar adelante uno de los proyectos que tenía ganas de hacer. Uno era el de las portadas”, continúa este emprendedor patrimonial en conversación con Esfuerzo Pyme y Publimetro.

Con todos los cuidados de requería su lesión fue a la Biblioteca Nacional. “Busqué portadas que tuvieran un valor histórico relevante en Chile y el mundo. Con mi señora elegimos un marco que fuera en la línea. Y ya estaba mi emprendimiento funcionando”, destaca con orgullo este también periodista.

¿Cómo fueron las primeras ventas?

Con mi esposa no sabíamos si iba a funcionar. Para probar mandamos un mail como a 300 personas ofreciendo las portadas. Si vendíamos 10 era un éxito. Se agotaron todas las que teníamos, las 50.

Luego Matías buscó portadas futboleras. Otro éxito. “Hay un cuadro que tiene todas las portadas de Colo Colo campeón. Lo mismo con la Universidad de Chile y todos los equipos. Ahí puedes ir viendo cómo evolucionaron las fotografías, los uniformes de los equipos”, explica.

Los hinchas de fútbol, ¿cuál es la portada que más te compran?

Los colocolinos la portada de la Copa Libertadores de América del ‘91. También la de la Copa América 2015 y la Centenario 2016.

¿Y entre las no futboleras?

La publicada el 6 de marzo de 1998: Le hizo el amor a un rodamiento, de La Cuarta. Las del Plebiscito del ‘88, también. Tras el estallido han comenzado a pedir portadas actuales y de otros países como la de Página 12 que tituló a raíz del 25 de octubre de 2020: ¡Viva Chile Mierda! y de Publimetro una portada horizontal del 9 de marzo del 2020 que dice: Con todas sino pa’ qué, sobre la marcha del 8 de marzo.

Las portadas de tu vida hoy ya está consolidado con su sitio web www.lasportadasdetuvida.cl e Instagram @lasportadasdetuvida. Al analizar el éxito de este emprendimiento patrimonial, Zurita cree que se basa en que la gente “quiere atesorar los hechos relevantes de la historia. En ocasiones guardan diarios, pero una portada enmarcada le agrega un valor particular y se puede colocar en cualquier lugar. Además, hay que decirlo, es un regalo creativo que está dedicado a la persona y que le hace recordar un hecho que lo marcó”.

Y tú, ¿cómo ves lo logrado?

Ahora me siento privilegiado de estar trabajando en algo mío y que me encanta, me apasiona. Que hace levantarme a buscar portadas y sentir que no estoy trabajando. Buscar por todo el mundo cómo pasó con el reciente fallecimiento de Maradona.

Hoy Matías tiene más de 15 mil portadas digitalizadas y no se queda sólo en el tema del regalo de portadas. “También entramos, con mi señora que también es periodista, a colegios a enseñar historia de Chile del siglo XX. Vamos con un kiskco. Los niños se acercan como si fueran a comprar un diario y se encuentran con toda la historia de Chile del siglo XX. Todo basado en la portada de diario como soporte. Así se dan cuenta del cambio del lenguaje, del avance de la historia”.

Empieza a crecer el emprendimiento…

Lo veo más como un proyecto. Como Las Portadas de tu vida hemos hecho exposiciones temáticas con portadas, asesoramos a medios de comunicación y hay otro hito que nos tiene muy orgullosos: www.los33enportadas.cl. Una exhibición virtual de las portadas sobre este hito noticioso alrededor del mundo. Tiene más de 100 portadas en todo el planeta y están ubicadas con un mapa.

Visítenlo, verán cómo todos estaban interesados en lo que pasaba en Chile. Eso quiero de este emprendimiento, que sea un proyecto histórico, patrimonial.