Brotes Nativos, el emprendimiento natural

“Las hierbas han estado en mi vida desde niña gracias a mi abuela y mi madre. Ambas fueron impulsoras de mi pasión por la naturaleza”, asegura Leticia Zapata a Esfuerzo Pyme y Publimetro al contar de los inicios de su emprendimiento, al que bautizó hace ya 25 años como Brotes Nativos. Como dice su nombre, y también las declaraciones de esta emprendedora sureña, el corazón de este proyecto es la naturaleza, específicamente las hierbas medicinales.

Sobre este tema, existen diferentes formas de beneficiarse de las propiedades de las plantas medicinales. Una de ellas es a través de la fitoterapia, ciencia que estudia la utilización de las plantas con una finalidad terapéutica, para prevenir, mejorar o curar alguna dolencia.

“Todos mis cultivos son hechos en una parcela agroecológica que se llama Rincón Natural Sustentable. Todas las hierbas medicinales y especies nativas brotan de este suelo”, continúa Leticia. Al detallar sus cultivos nombra al quintral, caléndula, palo negro, salvia, hierba del barraco, achicoria silvestre, romero, ortiga, hierba San Juan, lavanda, zarzaparrilla y matico.

¿Cómo determinaste qué hierbas y especies nativas cultivar?

Me focalicé en las que son de mayor necesidad, por ejemplo, en quintral y el palo negro, especies depurativas que se conocen también como anticancerígenos chilenos. Son especies muy potentes y limpiadoras. Con ellas y otros grupos vamos elaborando nuestras líneas de productos.

Brotes Nativos a través de sitio web www.brotesnativos.cl y el e-commerce especializado de emprendimientos de la Región del Biobío, www.gentedulce.cl, ofrece una variedad de productos: extractos naturales para alimentos, aguas refrescantes a base de extractos florales (línea Kümeyko), hierbas deshidratadas para té e infusiones y productos de cosmética natural.

“Todos los productos están cuidadosamente producidos para que las hierbas y especies nativas mantengan en sus extractos, gotas, aguas y hierbas deshidratadas todos sus beneficios que es al final lo que nos mueve”, explica Leticia.

¿Qué son los extractos naturales para alimentos?

Considerando que las personas no disponen del tiempo suficiente para elaborar sus infusiones, pensé y busqué una forma de poner a su disposición las hierbas e integrarlas fácilmente a los alimentos a través de gotitas o extractos.

¿Y cómo funcionan en el organismo?

Cada extracto armoniza, aportando los beneficios de cada hierba. Para ello contamos con una gama de 12 extractos, donde la persona puede escoger el que mayor beneficio le aporta. No son medicamentos, sino aditivos alimentarios: es como si la persona se tomara una infusión, con la diferencia que está preparada y lista para consumir. Es importante dejar claro que los únicos que no pueden consumirlos son las embarazadas y niños menores de dos años, salvo que cuenten con la autorización de la nutrióloga.

Pero Brotes Nativos va más allá de la venta de hierbas medicinales y especies nativas. “Desde siempre me gustó el mundo del bosque nativo. Mi abuela tenía mucho bosque nativo. Mis padres me estimularon para acercarme al mundo natural. Conocer especies, sus frutos y cuidarlas. Por eso he hecho de esto mi estilo de vida. Yo vivo en la parcela orgánica, ahí está mi casa y es esta tierra la que día a día me estimula a seguir en esto, ayudar en proyectos a comunidades cercanas en el cuidado de los recursos naturales”, comenta.

Tenemos claro el aporte de su abuela, su madre y su padre, ¿cómo defines tu aporte de emprendedora?

Profesionalicé esto. Soy ingeniero en ejecución forestal, lo que me ha permitido proyectar este patrimonio natural, darle un valor agregado a lo que el mundo campesino disponía. Estudié, investigué, pero a la vez repliqué lo que mi abuela Aurelia hacía y lo acerqué a las personas. Esta suma tiene como resultado Brotes Nativos con el que he incursionado en servicios como la capacitación en la enseñanza de estas temáticas, en el fomento productivo, en la salud y en los últimos años en el mundo turístico.

¿La ruta de las hierbas medicinales?

Algo así. En la parcela desarrollamos el circuito ecoturístico medicinal vivencial. Son tres horas que cumplen la funcionalidad de sensibilizar a las personas para acercarse más al mundo de las hierbas. Es entregarles una experiencia vivencial para devolverlos a la cercanía con la tierra y las realidades que han vivido con este mundo y también para retomar el concepto de que su salud y la alimentación son su responsabilidad.