Ordinario con Onda, la estilosa tienda online chilena que nació en Nueva York

"Siempre quise hacer un negocio y este año quedé cesante. Lo que parecía una noticia muy triste, la transformé en satisfacción al emprender con algo que me gusta mucho: la ropa. Soy trapero y típico que siempre había prendas que no usaba o dejaba de usar, por eso decidí empezar a reciclarla y también a buscar prendas para la gente que a veces no tiene tiempo para ello".

Así fueron los comienzos de la tienda virtual Ordinario con Onda (@ordinariocononda en Instagram) del periodista Alejandro Rodríguez. Por su experiencia en los medios de comunicación, a la venta de vestuario le agregó un plus: "Hacer un programa de entrevistas asociado a ella. Donde famosos y emprendedores nos puedan enseñar a encontrar nuestra propia onda, nuestro propio estilo. Ya que finalmente es lo que quiero hacer conmigo mismo. Soy periodista y trabajé por años en distintos canales de televisión, por lo que decidí aprovechar mis contactos para entrevistar a través de Instagram a personas que tengan que ver con el mundo de la moda, de cómo sentirse y verse bien".

Alejandro se suma con entusiasmo a la moda sustentable, la idea de reciclar ropa le parece muy loable y muy necesario: "Sobre todo en estos tiempos donde la producción industrial ha afectado tanto al ecosistema. Por eso me parece entretenido rescatar prendas que a lo mejor sus dueños no querían mucho, pero que para otros podrían ser muy utilizables. Además, acabo de encontrar un proveedor alemán que me envía ropa nueva de calidad y espero importar desde otros países".

¿Cómo fue pasar del mundo del periodismo al de la venta de ropa?

Creo que lo más difícil es atreverse, perder el miedo y lanzarse a la piscina. Al principio partí con ropa que ya no usaba, pero luego me di cuenta de que muchas personas quieren vender prendas que ya no ocupan. Les ofrezco reciclar conmigo y ha sido increíble la respuesta…

¿Qué característica debe tener la ropa que reciclas?

Yo mismo elijo cada prenda nueva o usada, ya que la idea es que sea algo no sólo de calidad, sino que también original y que no puedas encontrar en cualquier parte. Por eso le puse Ordinario con Onda. Al principio el nombre de la tienda tuvo ciertos resquemores de algunas personas. Muchos me decían que la gente no iba a enganchar con el nombre “ordinario con”, pero yo les explico que tras la marca hay todo un concepto que tiene que ver con el reciclaje y con la idea de dejar de ser comunes para encontrarnos con la "onda", nuestro estilo personal.

Todo un trasfondo…

El nombre surgió en un viaje a Nueva York con mi mejor amigo, quien me decía que aquella ciudad era muy ordinaria. Esto debido a que igual ves mucha basura y hasta ratones gigantes en las principales avenidas de Manhattan. Sin embargo, yo le contesté “pero este lugar tiene mucha onda, donde más vas a ver la diversidad de personas y estilos. Ahí surgió el ordinario, pero con onda”. Cuando volví a Chile y vino la pandemia supe que ese tenía que ser el nombre de mi tienda.

Hoy tu tienda es virtual, ¿aspiras a tener una física?

Me encantaría tener una tienda presencial y varias más por todo Chile. Importar ropa y accesorios de buen diseño y calidad y que sea un lugar donde todos sean bienvenidos. De verdad se entretengan y sepan que se llevarán algo que no encontrarán en ningún otro lugar.

¿Feliz como emprendedor?

Todos los días estoy pensando en cómo hacer crecer mi negocio, a toda hora y a cada instante, sigo aprendiendo a cómo promocionar, a utilizar las herramientas que hoy dan las redes sociales. He ido aprendiendo sobre estrategias de marketing y de cómo vender por internet.