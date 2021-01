Comida y golosinas sin culpas y nutritivos

Snacks dulces y salados, queques y galletas sin culpa y altamente nutritivos. Esa es la apuesta que la joven Ingeniera civil Bioquímica, Evelyn Ríos, hizo usando como ingrediente principal las legumbres. ¿Se imagina la clásica barrita de cereal, pero hecha de garbanzos?, ¿un esponjoso queque a base de lentejas? o ¿un chocolate de garbanzo con lenteja? Estos productos fueron pensados y creados por ella, con el fin de ofrecer al mercado alimentos distintos, muy ricos y saludables.

Actualmente es socia del Grupo Smarfood Chile, donde tienen dos líneas de productos: Lynfood, que ofrece chocolates, barritas chips y galletas con legumbres; y Maynes Patagonia, con chocolates en presentación de barritas, bombones, moneditas con opciones sin azúcares y veganas.

Evelyn vive en Viña del Mar y cuenta a Esfuerzo Pyme y Publimetro que su pyme nació literalmente en su cocina, buscando una manera distinta de comer legumbres. “Siempre me ha apasionado el tema alimentos lo estudie a fondo en mi carrera y me considero creativa a la hora de cocinar. En una etapa vegetariana proteica de mi vida (2017-2018) elabore galletas, chips y hamburguesas con legumbres más, que nada para tener variedad y no comer porotos o lentejas de forma tradicional todos los días. Además, así fomentaba a que mi familia las comiera sin que ellos supieran, ya que estaban camufladas en una hamburguesa o unas galletas o chips para llevar”.

Con sus recetas probadas y listas, con mucho entusiasmo se atrevió a ponerlas en venta, pero también consciente de que sus innovaciones debían recorrer un camino complejo para dar los primeros pasos y luego ganarse un lugar importante en el mercado. “Hemos tenido un millón de complicaciones desde el área de procesos, temas legales, hasta en el área de ventas y marketing, conseguir inversionistas etc. Además, nuestra empresa que partió 2018 con prototipos y 2019 con ventas, se nos sumó el estallido social y pandemia. Yo que venía de un mundo industrial, me costó aterrizar todo a un nivel pyme, pero cuando algunas cosas se complican hay que simplificar y partir por lo básico”, explica.

¿Cómo lo hiciste para, a pesar de las dificultades, seguir adelante con tu negocio?

El 2019 estuve sola en este emprendimiento, así que sacrifiqué mucho mi tiempo tratando de hacer todo. De ingeniera pasé a ser cocinera, contadora, administradora, diseñadora vendedora. Hice de todo, pero ese sacrificio es lo que me permitió desarrollar otras habilidades y también pude reunir dinero suficiente para contratar a más personas este 2020.

Costó, pero salió, como se dice…

Hoy siento felicidad máxima. Ahora nada me detiene y más cuando los clientes sorprendidos me preguntaban si lo que están comiendo, ya sea queques, brownies, chips galletas o chocolates, en serio tenía legumbres y mi respuesta era sí.

Claramente son productos poco convencionales.

Sí y además tampoco tiene azúcares refinados, ni sellos negros, por lo que tuvimos muy buena aceptación que nos permitió llegar a un amplio mercado, a celiacos, veganos deportistas, niños.

Los productos de Evelyn Ríos están disponibles en locales comerciales, emporios y cafeterías en la IV, V y VI región, en el Instagram @lynfood y @maynespatagonia y en www.lynfoodchile.com. Se hacen envíos a todo Chile. Para cualquier servicio el contacto es [email protected]

¿Cómo fue pasar de hacer recetas en tu cocina a comercializarlas?

Gracias a mi emprendimiento hoy puedo manejar mis tiempos, es uno de los grandes beneficios de ser tu propio jefe. Trabajo 24/7 en esto, siempre estoy leyendo, estudiando, buscando información, cotizando, haciendo convenios, negociando o haciendo algo de marketing. También tuve que aprender a delegar y aplicar algunos temas de organización, pero lejos es lo más satisfactorio. Actualmente es mi motivación, un pequeño bebé, que ha pasado por tanto en tan poco tiempo. Todo lo que he vivido desde el inicio hasta hoy ha significado perder el miedo.

¿Qué te gustaría sumar a tu emprendimiento en un futuro cercano?

Quiero seguir creciendo y consolidando nuestra marca y poder conectar con más agricultores chilenos para aprovechar todas nuestras materias primas y así crear productos con conciencia local. También ofrecemos el servicio de desarrollo de productos, así que un sueño que espero concretar pronto es crear un cowork gastronómico, que serviría no sólo para el desarrollo de nuestros productos sino, que un espacio de producción también para el que lo necesite.