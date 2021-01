“Para emprender hay que ser director de orquesta y la banda a la vez”

Con cada entrevista que hacemos se reafirma más que tras una crisis nace una oportunidad y un emprendimiento. Es el caso de Allan Adam, fundador de Dominga Gourmet hace ya nueve meses. Su historia es la de muchos: quedó cesante y no encontraba pega “pero me di cuenta de que tras 12 años de administrador de supermercado tenía mucha experiencia y debía aprovecharla”, relata a Esfuerzo Pyme y Publimetro.

Y así lo hizo. Ocupó su conocimiento sobre los gustos de las personas y le dio rienda a una idea que tenía hace mucho: “Dedicarme al negocio gourmet”, continúa. Bautizó su emprendimiento con el nombre de su madre. “Ella es mi inspiración sobre todo lo que tiene que ver con cocina, sabores e ingredientes”, agrega.

Así desde Ocoa, Hijuelas, al interior de la Región de Valparaíso, inició la búsqueda de productos distintivos. “Quería que cada uno de los integrantes de nuestra oferta pudiera enamorar a nuestros clientes con experiencias de sabor únicas y que además colaborara en una alimentación sana”, explica Allan.

En la actualidad Dominga Gourmet, @domingagourmetchile en Instagram, tienen una línea de cinco productos. El primero es aceite de oliva que exporta directamente desde Italia “ya que es uno de los mejores productores en el mundo”, asegura.

Pero ¿qué tiene de distintivo el aceite de oliva?

Primero, su calidad y sabor únicos. Además, elaboramos cinco variedades: extra virgen, ajo -laurel, pimienta negra con ají, romero y canela. Todas esas especias son sembradas y cosechadas en nuestros huertos y se agregan al aceite con nuestra receta especial.

Al aceite y sus variedades se agregó al poco tiempo la sal de mar, traída directamente de Cáhuil, localidad ubicada a 15 Km. al sur de Pichilemu, Sexta Región. “¿Qué toque le dimos?, agregarle especias como albahaca, orégano, mostaza y pimienta negra, todo de nuestros huertos menos el merquén, que lo traemos directamente de la Región de la Araucanía. La sal de mar es muy ocupada ahora para la cocina y como parte de alimentación sana”, comenta este emprendedor de la Región de Valparaíso.

Por tu voz es fácil darse cuenta de que estás muy orgulloso con Dominga Gourmet.

Mucho. Esta idea la tenía hace mucho tiempo, pero como tenía trabajo y un sueldo estable no me arriesgaba. La cesantía y después la pandemia me obligaron hacerlo y puse en práctica la tesis de un magister que hice sobre planes de lanzamiento de nuevos productos. Siempre tuve claro a qué productos apostar y me obligado a hacerlo, con muy buenos resultados.

Al aceite y la sal de mar agregó aceto balsámico, vinagre de manzana y frutos secos, mayormente salidos de su huerto o de tierras de la comuna. “Tenemos muy claro de dónde viene cada uno de nuestros productos e ingredientes”, deja claro.

En este tiempo de emprendedor, ¿qué has agregado a tu conocimiento?

Que tienes que ser director de orquesta y la banda a la vez. Hacerlo todo. Estar preocupado de la calidad de tus productos siempre. Idear formas de darlos a conocer. Ahí las redes sociales han sido vitales, hay que saber manejarlas y preocuparse de ellas, son una vitrina. También la página web www.domingagourmet.cl, que tiene carrito de compras y además me podido hacer alianzas de distribución. Tengo, hasta ahora, 120 locales que distribuyen mis productos.

¡Feliz como emprendedor!

Ciento por ciento. El emprender es arriesgarse, pero vale la pena. Hay que intentarlo una, dos, tres y las veces que sea necesario. La satisfacción de ser tu propio jefe, de trabajar para ti es impagable. Y ahora acabamos de inaugurar nuestro centro de elaboración y distribución con todos los permisos y normas. La idea es seguir creciendo, pero manteniendo nuestro lema: ‘Que nuestra oferta enamore a nuestros clientes con experiencias de sabor únicas”.