Pisco sour, rostros de tevé cortan los limones y agitan sus cocteleras

Venga de donde venga, el pisco sour es uno de los aperitivos más populares en Chile. El saberlo preparar a la perfección es un arte, al que dos conocidos rostros televisivos decidieron sacarle el jugo como emprendimiento. El conocido periodista y director de TVS, Álvaro Sanhueza, y el conductor de Hola Chile, de La Red, Eduardo de la Iglesia, convirtieron su expertís en mezclar el clásico trago a base de limón y pisco, en una flamante pyme.

Álvaro cuenta que bautizó su producción artesanal del brebaje como Sanhuesour y lo empezó a desarrollar en julio de 2020. "Se trata de un sour artesanal. Lo sé preparar hace muchos años y ahora me dediqué, primero compré las botellas, las tapas, el logo me lo hizo mi hija y me lancé. Esta idea se me ocurrió solo. Siempre preparaba el sour en las fiestas y ahí ya le decía el Sanhuesour. Entonces siempre el nombre estaba latente, pero nunca lo había ejecutado como emprendimiento, hasta el año pasado".

Eduardo también llevaba años siendo el rey del pisco sour en las fiestas familiares. Y fue en medio de la pandemia, más la reducción de su sueldo televisivo en un 40%, que decidió agitar su receta para algo más grande. "Tengo una tradición familiar de pisco sour, mi mamá, mi papá y mi abuela hacían un súper pisco sour. Toda la vida me pidieron pisco sour mis amigos, mi señora cuando pololeábamos, para los asados, era el amigo del pisco sour. Durante la pandemia, las circunstancia de mi pega se pusieron difíciles y me dieron ganas de hacer algo más que televisión".

Ambas figuras venden a través de internet. Sanhuezaour se puede pedir a través del Instagram @alvarosanhuezam. El producto de Eduardo de la Iglesia, De la Iglesia Premium Sour, tiene venta online en la página web www.delaiglesiasour.cl.

– ¿Cómo fueron sus primeros días como productores y vendedores de pisco sour?

Eduardo: Saqué una primera partida de botella para los amigos. La vendimos y fue súper explosivo. Se empezó a correr el boca boca donde vivimos ( Chicureo). Se vendió mucho, me pidieron de otras comunas. En ese momento había un montón de choferes del canal (La Red) que estaban sin pega y se pusieron a trabajar conmigo para repartir.

Álvaro: Las primeras botellas que hice las vendí altiro, me fue súper bien. Cuando me hacen un pedido le pregunto a la gente cómo lo quiere. Si fuerte como para terminar hablando chino mandarín, en tres idiomas, golpeador; o bien, suave.

-¿Cómo les gusta el sour a los clientes?

Álvaro: A la gente le gusta que tenga sabor a pisco. Les gusta fuerte, que lo golpee. Me piden que al primer trago les pegue fuerte y el segundo los deje nocaut y hablando arameo, jajajá.

Eduardo: Que tenga muy buen sabor, que sea distinto a los que venden. Por ejemplo, a nosotros nos ha ido muy bien con nuestro pisco sour sin azúcar. Endulzado con alulosa, el cual nos costó tres meses de ensayo, hasta que llegamos a la receta que nos dejó contento. Junto con ese tenemos a la venta el sour tradicional, mango sour, maracuyá sour, que se han vendido bastante también. Con despachos a todo Chile.

– ¿Dónde y cómo hacen sus sours?

Álvaro: Desde siempre hago todo en mi departamento. Selecciono buenos limones, un buen pisco y hago la receta, que es secreta. Nunca se cuenta el secreto.

Eduardo: Lo hacemos en mi casa. Mi señora, yo y otra persona que trabaja con nosotros.

Emprendedor

– ¿Qué tal pasar de ser un rostro televisivo a un rol de emprendedor?

Álvaro: Ha pasado harto desde que me fui de la televisión. Como que ya me olvidé, pero de todas maneras sigo en los medios con mi plataforma de Youtube Sanhueza TV, donde estoy haciendo cosas nuevas. Este emprendimiento me ha servido para sobrevivir. La cosa está difícil. Quizás no se ganan los montos de dineros que gané en la televisión, pero hay que seguir luchando, no queda otra. La gente habla de reinventarse, a mí no me gusta mucho ese término. Para mí es buscar nuevos horizontes, nuevos desafíos, nuevas pegas.

Eduardo: Mi familia siempre ha sido bien emprendedora y yo no lo había hecho, más allá de mi carrera televisiva. El año pasado decidí tirarme con todo. Y fue a punta de costalazos. Al principio teníamos un montón de problemas básicos. De proveedores, quedábamos cortos de materiales, de botellas, de limones, de pisco, quebrábamos stock, teníamos un desorden. Sobre el tema financiero, no sabía mucho y tuve que aprender, porque también nos condoreamos ahí, era ensayo y error todo el rato. Los primeros cuatro meses dormí tres horas diarias. Me acostaba a las 4 de la mañana y me levantaba a las 7 y no paraba, pero todo ha valido la pena. Hoy producimos 400-500 botellas mensuales.