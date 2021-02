Mercadito Meñu llega a la Plaza Ñuñoa con regalos para el 14F

Mercadito Meñu se instalará con todos sus emprendedores en la Plaza Ñuñoa. Si aún no tienes un regalo para tu ser amado, esta es la oportunidad. Y ahora sí que no hay excusa para no buscarle algo especial a quien ha flechado su corazón.

La cita es desde el viernes 12 al domingo 14, entre las 12 y 21 horas, en el sector pérgola de la Plaza Ñuñoa. Ahí encontrarás opciones para los amantes de la moda, comida, plantas, los animales, decoración, cosmética, accesorios, en fin, para todos los amores… ¡Inclusive para el amor propio, si te quiere autoregalarse algo!

Para el amor y el amor propio

Fulanas Gourmet @fulanasyveganassalsas preparó una edición limitada del Mango Oriental. Mermelada de mango con jugo de pomelo y toques de cúrcuma, lo que dan un aroma y gusto exótico al paladar. Y, tienen una promoción tres mermeladas o salsas, por $10.000.

Semillas de Blanco @semillasdeblanco, recomiendan para el Día del Amor sus panes dulces de chocolate y de arándanos. Además están sus opciones saladas de siempre. Todos decorados y envueltos para la ocasión. Imperdibles para disfrutar solo o en pareja.

Mosai Color @mosai.color preparó una edición limitada de maravillosos y tiernos osos. Todos decorados con 480 a 540 besitos de rosas de Goma de Eva, cada una elaborada y pegada a mano, acompañados de una paleta de caramelo y dos globos decorativos.

Más variedad

Más variedad encontrarás en los otros stands como solferino2020, @artemisadisena, @camelia_tutti, @arolimp_, @carolina_lecocq_tienda, @magnolia_amor_por_lo_natural. Todos estarán todo este fin de semana instalados en el sector Pérgola de la Plaza Ñuñoa, sector Sur.

Un plus de Mercadito Meñu

Uno de los sellos del Mercadito es siempre darle algo más a los asistentes. Que disfruten de la experiencia Meñu. “Una de las características de nuestros mercaditos es brindarles un plus a quienes nos vistan. Que pasen un momento agradable, entretenido. Por ello, para este domingo, tipo 19.00 horas, tendremos canciones románticas en vivo a cargo de nuestro artista local Pedro Hinojosa. Y si alguien quiere pedir y dedicar un tema especial, también tendrá esa posibilidad”, cuenta a Esfuerzo Pyme y Publimetro María Angélica Zamora, presidenta de la organización funcional.