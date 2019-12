¿Cómo no supe?: El lamento de Joaquín Lavín tras enterarse por Twitter de abusos contra su hija

El alcalde de Las Condes Joaquín Lavín, fue invitado esta mañana al matinal de TVN "Buenos Días", para conversar sobre el fenómeno de Las Tesis, cuando de pronto dio a conocer un episodio familiar que lo dejó impactado.

“A mí me parece fantástico lo que hicieron (Las Tesis). Y me emociona un poco porque fíjate que yo tengo una hija, mi hija mayor, que se llama María Estela, que nunca había tuiteado. Y abrió una cuenta de Twitter y tuiteó sus experiencias personales. Y dijo a los 9 años me pasó esto, a los 16 años me pasó esto, y a los 34 años en un avión, mientras todos dormían, me pasó esto. Y después pone abajo el hashtag #LasTesis y eso de #ElVioladorEresTu”.

A los 9, un niño más grande en una casita de árbol… a los 16, un tipo en una estación de metro un sábado en la mañana, a los 20, tres tipos amenazándome con botellas rotas, a los 34, en un avión, mientras todos dormían…#YLaCulpaNoEraMiaNiDondeEstabaNiComoVestia — Estela Lavin (@estela_lavin) December 3, 2019

Visiblemente afectado, el jefe comunal precisó que “yo quedé…. (no sabía) me dijo ‘papá, yo acabo de hacer este tuit. Es mi primer tuit’. Y la verdad es que yo quedé un poco para dentro y al mismo tiempo orgulloso de que lo haya hecho, y también triste por lo que ha pasado, pero cuando yo hablé con ella me dice papá esto le pasa a muchas mujeres”, añadió el alcalde.

“Uno dice, cómo no supe. Cuando llegué a casa en la noche, hablé con mi señora y me dijo ‘sí, yo supe. Ella me contó, esto fue así, esto fue asá’. Ella me dijo 'papá, por eso yo apoyé cuando tú sacaste esa ordenanza contra el piropo'. Porque esto no es tu hija, esto le pasa a la gran mayoría de las mujeres. Y es muy violento. Entonces yo lo de Las Tesis y Las Tesis senior lo celebro”, continuó.