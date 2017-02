Como comprar inteligentemente te ayuda en tus ahorros

Queda claro que el número de los usuarios de Internet sigue creciendo tanto en Chile como en otros países latinoamericanos. Asimismo, se vuelven cada vez más populares las compras en línea que hacen que los consumidores sean más y más conscientes. Dado que los usuarios buscan literalmente todo en la red, experimentamos la subida de la cantidad de las aplicaciones especiales y páginas web cuyo motivo principal es hacer nuestras compras más beneficiosas y agradables. ¿Cuáles son entonces las mejores herramientas que nos trae Internet?

Picodi: navegando en el mar de ofertas

La mejor solución para economizar los gastos se esconde en las plataformas y páginas con promociones y descuentos. Picodi es una de estas herramientas que ofrecen ofertas en cientos de tiendas chilenas. En Picodi podemos disfrutar no solamente de los descuentos en las tiendas nacionales, sino también explorar el gran número de comercios internacionales, como estadounidenses y chinos. El usuario puede adquirir los artículos de alta calidad y aprovecharse de las mejores gangas. ¿Para qué tirar la casa por la ventana comprando un celular nuevo a precio regular y no ahorrar dinero utilizando los cupones descuento Gearbest disponibles en la web? Picodi, presente ya en varios mercados hispanohablantes, es fácil de usar y hace las compras mucho más beneficiosas.

Ticketek: los mejores eventos a la vuelta de la esquina

Cuando hablamos del ocio y entretenimiento hay que admitirlo: todos tenemos gustos diferentes. Lo que sí, tenemos en común, es la necesidad de organizar el tiempo libre y comprar las entradas a nuestros eventos soñados. Y es cuando llega Ticketek para ayudarnos. Allí encontraremos una gran selección de boletos a diferentes eventos musicales, deportivos y culturales. Gracias a Ticketek podemos estar seguros que no vamos a perder la única oportunidad de ver nuestra banda favorita tocando en vivo. Gracias a esta plataforma cada uno puede encontrar la forma de divertirse que más le gusta y pasarlo bomba a un precio razonable.

Atrápalo: viajando y ahorrando

Cuando llega la hora de planear las vacaciones, sin duda intentamos encontrar las mejores ofertas y precios que no nos dejarán sin plata. Una de las herramientas que cada viajero debería conocer es Atrápalo: plataforma con diferentes ofertas de actividades, alquiler de autos, descuentos en hoteles y restaurantes, y mucho más. Gracias al amplio contenido de la página podemos organizar nuestro viaje y elegir las actividades que verdaderamente nos gustan y no sobregiran nuestro presupuesto. De tal forma, podemos viajar tranquilamente y no preocuparnos por el saldo de la cuenta. Descuentos en vuelos, cruceros y hoteles harán que volvamos a utilizar Atrápalo cada vez que estemos planeando nuestras escapadas.

Las plataformas de e-shopping y otras herramientas de internet se volvieron nuestra realidad diaria y sería difícil volver a vivir sin ellos. Comprar y ahorrar nunca fue tan fácil, y aunque a veces internet nos puede parecer una selva de la que no es nada fácil encontrar una salida, hay que aprovechar al máximo las oportunidades que nos trae. Solo así podemos acceder a los servicios sobre cuya existencia antes no nos dábamos cuenta.