Más de 2.400 millones de pesos por una botella: conoce los licores más caros del mundo

10. 1811 château d’Yquem

AFP PHOTO / PATRICK BERNARD

Un vino calificado como perfecto. Se trata de un vino blanco muy peculiar, procedente de la región de Sauternes, Burdeos, Francia. Se caracteriza por su gran complejidad y longevidad. Una botella solo puede lucir todo su potencial después de dos décadas y bien cuidado puede guardarse por más de un siglo. George Washington y Thomas Jefferson eran amantes de este vino. Precio: US$ 130.000 /$ 86,4 millones.

9. Penfolds Ampoule

Penfolds

AFP PHOTO / aaron tam

Se trata del vino más costo del mercado. Una edición especial de solo 12 botellas especialmente diseñadas del mejor vino tinto del mundo, proveniente de los viñedos australianos. Una verdadera obra de arte que reunió a los mejores para diseñar la botella y la caja de este “homenaje al vino”. Precio: US$ 170.000 / $ 133 millones.

8. Bombay Sapphire Revelation

Del vino pasamos el gin, y al mejor. Se trata de una edición especial de Bombay Sapphire, en su versión Revelation. Para esta verdadera joya se reunieron tres “grandes”: Baccarat, la elaboradora de artículos de cristal más prestigiosa del mundo; la Casa Garrard, una de las más elegantes creadoras de joyas, y Karim Rachid, afamado diseñador de interiores. Ellos crearon cinco botellas que contienen el mejor gin en un envase decorado con cristales y zafiros. Precio: US$ 200.000 / $ 132,9 millones.

7. Royal Salute Tribute to Honor

Royal Salute

Y no podía estar fuera de esta lista un whisky. Se trata de una firma de propiedad de Chivas Brothers para la coronación de la reina Isabel II en 1952. La edición “Tributo al Honor” es una mezcla de whiskys especialmente seleccionados, de una edad no menor a 45 años, todo en una botella con diamantes incrustados. Precio: US$ 200.000 / $ 132,9 millones.

6. Dalmore 62

AFP PHOTO / Changi Airport Group

Dalmore es una de las destilarías con mayor tradición es Escocia. Sus whiskys se caracterizan por su variedad de sabores. El 62, claro, es especial entre los especiales, pues se trata de una edición de 62 años en que se puede sentir “miel, naranjas de Sevilla, café, chocolate amargo, cardamomo, clavo, jengibre y almendra”. Una verdadera explosión de sabores. Precio: US$ 215.000 / $ 142,9 millones.

5. Armand de Brignac The Midas

Jean y Jacques Cattier. Photo by Andreas Rentz/Getty Images

Armand de Brignac Brut Gold es una las mejores champañas del mundo, más conocida como el “As de picas”. Lanzada en 2006, rápidamente se ganó un espacio en el mundo de los especialista. Pero la firma Cattier y Sovereign Brands quiso llevar la experiencia a un nuevo nivel y sacó la edición “The Midas”, una lujosa botella de 30 litros. Precio: US$ 275.000 / $ 182,8 millones.

4. Macallan 64 Year Old in Lalique

La carta de presentación de este whisky se simplemente el más caro de la historia. Incluso, tiene un puesto en el libro de récord Guinness. Macallan es una de las mejores marcas de whiskys. Antes sorprendió con las ediciones Lalique de 50, 55 y 57 años, pero en 2012 Macallan y la casa de diseño francesa Lalique fueron más allá y sacaron la edición de una sola unidad: “The Macallan 64 años Single Malt in Lalique: Cire Perdue”, todo un récord. Precio: US$ 460.000 / $ 305,8 millones.

3. Diva Vodka Premium

Dos factores determinan el astronómico valor de una botella del Diva Vodka Premium: el sabor único que posee -gracias a su origen de agua de manantial y su proceso de destilado que posee una etapa de filtrado que se realiza a través de diamantes- junto con una bellísima botella decorada con cristales Swarovski, reunidos en el centro del envase. El valor de este vodka, de hecho, varía dependiendo de los cristales que uno escoja, aunque su versión más top llega al millón de dólares. Precio: US$ 1.000.000 / $ 664,8 millones.

2. Tequila Ley

AFP PHOTO / HECTOR GUERRERO

En 1997 se fundó Tequila Ley .925, una firma que desde su comienzo apuntó al mercado del lujo, con un producto exquisito, elaborado 100% con agaves seleccionados de sus cultivos de Hacienda Capilla, Jalisco, México. En 2006 empezó a ofrecer su tequila de primer nivel en botellas de metales preciosos con valor siderales. Con un envase de oro y platino entró al Libro Guinness al vender una botella por 225 mil dólares. Era el tequila más caro del mundo. Pero fueron por más y crearon la edición “La Ley Diamante”, con un envase de platino y 6 mil diamantes incrustado. ¿Su valor? 3,5 millones de dólares. Precio: US$ 3.500.000 / $ 2.326,8 millones.

1. Billionaire Vodka

Billionaire Vodka

El extravagante diseñador Leon Verres nos sorprende con un vodka “ridículamente superior” y con el valor de una mansión en Beverly Hill, Los Angeles. Billionaire Vodka nace de aguas naturales y su proceso de filtrado se realiza a través de millones de dólares en diamantes y gemas. Y para cerrar la bebida más cara del mundo, una botella excepcional, con 3 mil diamantes blancos, envuelta en una fiel blanca sinética (pues Verres es defensor de los animales). La versión premium contiene 5 litros del mejor vodka del mundo. También hay una botella de 0,5 litros, de vidrio teñido violeta con el logo de oro y cristales Swarovski… y viene con unos guantes blancos para no cometer el desatino de marcar la botella con huellas. Precio: US$ 3.570.000 / $ 2.493 millones.