Joven logra récord mundial de retuits y recibe un año de nuggets gratis

Un adolescente estadounidense celebró el martes su récord del mensaje más retuiteado del mundo, superando a estrellas de Twitter como Ellen Degeneres, Barack Obama o Kim Kardashian, con un gran envío de nuggets de pollo.

Carter Wilkerson, de 16 años, publicó el 5 de abril en su cuenta @carterjwm un intercambio con la cadena de fast-food Wendy’s en la cual él pregunta cuántos retuits serían necesarios para recibir un año de nuggets gratuitos.

“18 millones”, le respondió la cadena.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3

El tuit de este intercambio acompañado del comentario “Ayúdame. Un hombre necesita sus nuggets” ha sido compartido 3,5 millones de veces, superando el martes la selfie posteada en Twitter por Ellen DeGeneres durante la gala de los Óscars de 2014.

Carter Wilkerson está aún lejos de los 18 millones de retuits, pero Wendy’s ya le concedió el suministro gratuito de nuggets de pollo por un año. La marca donará también 100.000 dólares a una obra de caridad apoyada por el estudiante de bachillerato de Juno, en Nevada.

Estupefacto por su repentina fama, el joven explicó al New York Times que simplemente había querido lanzar el desafío para batir su récord personal de una decena de retuits.

Su cuenta de Twitter cuenta ahora con 106.000 seguidores.

.@carterjwm is now the most retweeted tweet of all-time. That’s good for the nuggets, and $100k to @DTFA. Consider it done. #nuggsforcarter pic.twitter.com/k6uhsJiP4E

— Wendy's (@Wendys) May 9, 2017