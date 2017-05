Día del orgullo Friki: la celebración en la que los “ñoños salen del clóset”

Todos tenemos un compañero en la oficina que toma café en una taza de Star Wars, o tiene en su escritorio una colección de monitos de un video juego que usted no conoce o su polera favorita es de Avengers y se enoja cada vez que usted le pregunta porque Batman no sale en esa película.

Si es así, entonces acérquese y dele un fuerte abrazo, porque este miércoles se celebra el Día Mundial del Orgullo Friki y de seguro su compañero o compañera estará celebrando esta festividad.

Puede que muchos no conozcan la celebración, y ni siquiera se hayan enterado que existe un grupo de personas que se consideran Frikis, o que usted mismo sea un friki y aún no lo sepa, lo cierto es que este miércoles, como cada 25 de mayo desde el 2006 se celebra a quienes son parte de un fandom.

Pero partamos con lo primero, que es ser Friki. La palabra tiene su origen en el término ingles freaky, que a su vez viene de freak, que significa extraño.

El término friki, reconocido desde 2012 por la Real Academia Española (RAE), es una manera coloquial para referirse a una personas cuyas aficiones, comportamiento o vestuario son inusuales.

Aunque no siempre el término se utilizó de la manera en que se ocupa hoy, la palabra fue derivando y llegó a definir a las personas con un comportamiento extraño o extravagante.

Lo que no quiere decir que un Friki se vea mucho más diferente que una persona común, considerando que hay varios niveles de frikismo de acuerdo con la forma en que la afición o interés se transforma en su estilo de vida, y cómo lo muestra hacia el exterior.

De acuerdo con Juanjo Vargas, fundador del sitio de Facebook, Orgullo Friki, este día es una fiesta para “estar orgulloso de ser friki, o en chileno, ser ñoño o nerd”.

En conversación con Publimetro, dijo que para la comunidad en la que está inmerso este día es especial “porque cómo no estar feliz u orgulloso de algo que te hacer ser feliz”.

“El objetivo de nosotros con orgullo friki es sacar del closet a todos los ñoños”, dice.

Aunque detalla que no es difícil reconocer a un Friki, si hay distintas corrientes. “Todos tiene su ícono friki y hay peleas por defenderlos, como la típica pelea de quien es mejor, si Marvel o DC en los comic, o Star Wars o Star Trek”.

Tampoco la edad es algo que distinga a quienes se consideran frikis. “Somos de todas las edades y lo cuático es que como a nivel mercado está creciendo súper harto el nicho friki”.

“A muchos como que les asusta que les gusten cosas frikis, como que se sienten medios infantiles pero después de un rato te das cuenta que algunos son más ‘poserados’ que uno con ciertos temas, pero no tienen con quien hablarlos”, agrega Juanjo.

Y pese a que asegura que no hay un parámetro igual para todos los friki, si detalla algunos íconos. “Están los friki de la ciencia ficción y ahí puedes meter a los de Star Trek, Star Wars, Doctor Who, Volver al Futuro. Están los de monos animados, los de videojuegos, si alguien tiene más de una consola ya es friki y si alguien tiene una consola sobre cierta edad también es friki aunque no quieran asumirlo”.

El origen de la celebración

La razón de porque se eligió el 25 de mayo para celebrar el Orgullo Friki, es simple, es el día que se conmemora el lanzamiento en 1977 de la Guerra de las Galaxias.

Sin embargo, esa no es la única razón porque este miércoles se celebra además “el Día de la Toalla”, una fecha de suma importancia para los seguidores de la trilogía de la Guía de The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, realizado por Douglas Adams.

Este día además se celebra el Magnífico 25 de mayo, por parte de los seguidores de Terry Pratchett, autor de la saga Discworld.

La primera celebración del Día del Orgullo Friki se originó en España, en 2006 y la idea rápidamente se desplegó a través de Internet, luego que el bloguero de ese país Germán Martínez, más conocido como Señor Buebo, adoptara la idea de Tim McEachern, organizador del Festival del Orgullo Geek entre 1998 y 2000 en un bar de Nueva York.

Feliz dia del #OrgulloFriki a todos los frikis! Yo soy feliz siéndolo espero que vosotr@s también. pic.twitter.com/2xM4EPC930 — DEF SOUL ⚡ (@NG_Redlicious) May 25, 2017

Feliz día del Orgullo Friki! pic.twitter.com/ZD0BetEPMP — Cris Guerrero (@crisguetro) May 25, 2017

Feliz día del orgullo friki!! A pasarlo bien con las robopilinguis XD pic.twitter.com/YSI4O0IVzT — Mereth86 (@MerethGamer) May 25, 2017