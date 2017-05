Más lindo que nunca, llega el totalmente nuevo Land Rover Discovery

Si de renovaciones se trata, si hablamos de cambios, si nos planteamos lo que es una evolución, la quinta generación del Discovery de Land Rover es un ejemplo clarísimo.

Manteniendo sus capacidades todoterreno, que son una marca registrada en el fabricante, el rótulo de “Nuevo” o “New” calza perfecto para este SUV, que mantiene sus prestaciones fuera del camino, sumando versatilidad, diseño y comodidad, además de una buena cuota de tecnología, que lo sitúan como referencia del segmento.

Hasta ahora, sin dudas, es el más lindo de los Discovery.

Al margen del aspecto estético, Land Rover mantiene su desarrollo de plataformas en aluminio. Gracias a ello, logra una reducción de casi media tonelada en este modelo respecto de la generación anterior. Con ello, el rendimiento del SUV en todo aspecto mejora significativamente.

La marca resalta cinco atributos en este nuevo Discovery. Lo primero es que es un Land Rover y, con ello, tiene la carga que implican 65 años de desarrollos en el campo de los todoterreno donde, indudablemente, es uno de los mentores para el resto de los fabricantes.

A eso, se suman factores como diseño –evidente a primera vista-, versatilidad, gracias a su espacio interior con tres corridas de asientos o los nueve puertos USB que posee, que se suman a la conectividad que ofrece a través de su pantalla de diez pulgadas o las aplicaciones que permite interactuar remotamente con el Discovery. Y, por último, este SUV destaca por sus opciones de personalización, con prácticamente 1.500 combinaciones posibles entre colores exteriores, interiores, llantas y terminaciones.

Las cinco claves que definen al All New Discovery, se combinan con las dos motorizaciones con que este Land Rover llega al mercado local. Ditec, representante en Chile del fabricante británico, presentará las versiones First Edition S/C, First Edition TDV6, así como las variantes HSE a gasolina y diésel.

La First Edition Sobrecargada y HSE a gasolina cuentan con un motor sobrealimentado V6 3.0, que entrega un torque de 450 Nm y una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,1 segundos. La versión First Edition TDV6 y HSE Diésel incorporan un potente motor diésel V6 3.0 de 258 hp turbo. Este motor de última generación logra una reducción del siete por ciento de las emisiones de CO2 con respecto al anterior motor TDV6 del Discovery 4.

Todos los motores se combinan con una caja de cambios automática ZF de ocho velocidades, que puede ser controlada de forma manual mediante el uso de las manillas de cambio del volante para proporcionar la máxima flexibilidad.

El All New Discovery arranca con precios de lanzamiento desde los 91.900 dólares.