Publicidad



Boulevard Alameda

El 31 de mayo se inaugura Boulevard Alameda (Alameda 333), galería con 32 locales comerciales y gastronómicos, expositores de arte independiente y microempresarios de la fundación Banigualdad. Estos fueron invitados gratuitamente para exhibir sus trabajos hechos a mano —cuadros, artesanías y manualidades— con el fin de entregar un espacio que fomente los nuevos emprendimientos. ¡Visítalo!

Plataforma deco

LikePint es una nueva empresa chilena creada por la sicóloga Fadeayh Plaza y el arquitecto Alejandro Tapia que, sin ser diseñadores, tienen un gran gusto por el diseño y la decoración. Comenzó a operar oficialmente a principios de marzo, lanzando su página web y sistema de e-commerce. Utilizan el sistema DIWU (Do It With Us), que permite crear proyectos de decoración gracias a Pinterest. Para más información, ingresa a www.likepint.cl

¿Buscan administrador?

Acaban de lanzar un Headhunter para encontrar los mejores administradores de edificios. Se llama www.basedeadministradores.cl, plataforma donde se ingresan las características de la comunidad y conforme a esta información se identifican qué administradores cumplen con el perfil. Esta innovación permite que de manera sencilla las comunidades encuentren un administrador más calificado para gestionar los gastos comunes, resolver los temas operativos o de RRHH, entre otros de los edificios o condominios.

Juego eco

Ikitoi fue inventado por una pareja de jóvenes diseñadores argentinos que siguen siendo niños de corazón. Es un juguete único, innovador, que entrega al niño miles de posibilidades con algo tan simple como unas cajas de cartón. Son piezas geométricas de cartón triple reforzado (reciclado y reciclable) y conectores flexibles de plástico EVA inyectado, un material completamente reciclable y no tóxico, libre de BPA, PVC y fitlatos. ¿Dónde?: olaorganica.com.