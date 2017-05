Fin de semana de ventas especiales en Chevrolet

La Chevy Test Drive & Sale será la segunda venta de autos que Chevrolet realizará este fin de semana en su casa matriz de Huechuraba y contará con muchas novedades para quienes buscan o quieran probar una de las novedades de la compañía.

De 10 a 20 horas este sábado y domingo, la Chevy Test Drive & Sale tendrá unas 40 unidades con descuentos especiales, además de tener a disposición unos 20 modelos para ser testeados, tales como el All New Onix, All New Tracker, Prisma, Cruze, Spin y otros.

Asimismo, habrá zona de entretenciones para los niños y food trucks para pasar una jornada motor. “Esto ha sido creado para simplificar el proceso de comprar para quienes están pensando adquirir un nuevo vehículo”, explicó la gerenta de comunicaciones de Chevrolet, Macarena Bravo.

La casa matriz de Chevrolet se encuentra en Avenida Américo Vespucio Norte 811, Huechuraba.