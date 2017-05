Columna de Zita Pessagno: horóscopo, numerología y cromoterapia del 29 de mayo al 4 junio

…Amigos esta semana las energías nos ponen a prueba de muchas formas, por un lado pondrán tentaciones para hacernos caer en situaciones aparentemente positivas, pero que si se dejan solo llevar por el impacto visual estarán cayendo en la trampa que los lleve a perder incluso cosas que ya tienen, por tanto, ante cualquier cosa que se presente muy atractiva, les sugiero, analicen con paciencia, la lógica es maravillosa porque atrae luz a nuestros pensamientos haciéndonos ver la realidad, por otro lado las energías negativas tratarán de desilusionarlos, hacerlos caer en dudas e inseguridades que son el ambiente perfecto para que lo negativo crezca, ante los miedos es mejor parar, analizar, y si no tienen luz pues detenerse y esperar hasta que puedan tener claridad, otra cosa que será importante no dejar de lado es la perseverancia, cuando todo se oponga no dejen de lado lo que buscan, bajen las revoluciones y vayan más calmadamente, pero continúen porque quien persevera alcanza, eso sí, hay que aprender a aceptar que muchas veces las cosas llegarán no de la forma que quisiéramos, lo que implica debemos aprender a recibir los regalos como lleguen, y rescatar lo positivo de cada uno de ellos, por tanto esta será entonces una semana de pruebas y tentaciones, hay que estar alertas, ir con calma, utilizar su razón, tratar de no elegir con el corazón para evitar engañarnos, y tener claro que quien actúa bien, y hace lo correcto, con el tiempo será recompensado, buenas vibras para esta semana y que el amor llegue a sus vidas y lo sepan valorar, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, esta semana se reitera la importancia de seguir apelando a su lógica para lograr superar las pruebas que se les presenten y alcanzar metas…su carta anual es “La Templanza” y recomienda no bajar el ritmo porque están siendo observados…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si son sabios será una semana con provechoso término…el Número (2) nuevamente les corresponde esta semana avisa que la diplomacia debe ser su aliada estos días…su número anual es (14) y sugiere que si hacen lo que deben se ven arcas llenas a futuro…el Color que les corresponde esta semana es el (Blanco) y les colabora estos días internamente para darles Luz a sus mentes, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Determinación, asíseráasísea, cariños…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, tener autoridad sin disciplina, para uno y los demás, hará que pierdan una buena oportunidad de generar cosas importantes…su carta anual es “El Ermitaño” y recomienda entender que un camino con orden siembra buenas cosechas…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si hacen las cosas como se debe verán frutos muy positivos dentro de poco…el Número (8) les corresponde esta semana avisa que el poder para lograr sus objetivos lo tienen…su número anual es (9) y sugiere que comprendan la diferencia entre ser Autoridad y ser Líder, no es lo mismos mandar a ser seguido voluntariamente…el Color que les corresponde esta semana es el (Azul) y les colabora estos días internamente para darles Calma y Rigor, y que se reforzará con su color anual (Gris) para proyectar frente a los demás Liderazgo, asíseráasísea, cariños…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, siguen con las mejores energías para concretar lo que quizás no pudieron la semana anterior, recuerden que el orgullo no ayuda para avanzar, y el que está interesado debe insistir…su carta anual es “El Enamorado” y recomienda apelar a todo lo que se necesite para lograr el éxito, ojalá sea en positivo…su Vibración Numerológica de esta semana predice que será semana de éxito y lo van a disfrutar…el Número (19) les corresponde esta semana avisa que alguien interesante tocará a su puerta amorosamente, y les va a gustar…su número anual es (6) y sugiere que serán muy visibles por estos días, aprovéchenlo…el Color que les corresponde esta semana es el (Anaranjado) y les colabora estos días internamente para darles Energía de éxito, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Triunfo, asíseráasísea, cariños…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, hay que entender que todo lo que sube en algún momento deberá bajar, esta semana se ve están en la etapa de la indefinición, mantengan calma…su carta anual es “La Fuerza” y recomienda no desesperarse y hacer algo sin pensar creyendo que así no perderán lo alcanzado…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si actúan irracionalmente podrían perder mucho más…el Número (0) les corresponde esta semana avisa que mejor detenerse hasta tener claro hacia donde deben ir…su número anual es (11) y sugiere que si no saben qué hacer consulten a quien los pueda guiar…el Color que les corresponde esta semana es el (Celeste) y les colabora estos días internamente para darles Calma, y que se reforzará con su color anual (Burdeo) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, cuando las cosas han estado complejas es importante no cerrarse ninguna puerta, tranquilizarse, evaluar, y luego elegir lo más oportuno y manejable como opción…su carta anual es “La Rueda de la Fortuna” y recomienda seguir luchando para superar pruebas…su Vibración Numerológica de esta semana predice que el que persevera en bien alcanzará cosas positivas, no bajen la guardia…el Número (6) les corresponde esta semana avisa que no deben pensar que todo está perdido, sigan y verán la luz…su número anual es (10) y sugiere que apelen a su fortaleza interna y continúen que verán frutos positivos…el Color que les corresponde esta semana es el (Rosa) y les colabora estos días internamente para darles Ánimo, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Persistencia, asíseráasísea, cariños…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, tienen la fuerza y están encaminados, esta semana se ven logros y metas que se pueden alcanzar, las energías de triunfo están con ustedes…su carta anual es “El Demonio” y recomienda no dejarse embargar por las dudas…su Vibración Numerológica de esta semana predice que algún tipo de victoria van a lograr…el Número (7) les corresponde esta semana avisa que apelen a sus percepción como un elemento más de ayuda…su número anual es (15) y sugiere que tengan claro que lo material estará beneficiado…el Color que les corresponde esta semana es el (Amarillo) y les colabora estos días internamente para darles Valor, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Armonía, asíseráasísea, cariños…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, es comprensible se sientan cansados cuando las cosas se presentan difíciles una tras otra, pero la fuerza energéticamente les acompaña estos días, apelen a ella…su carta anual es “La Torre Derruida” y recomienda descarten todo mal pensamiento y hagan decretos positivos en voz alta como antídoto…su Vibración Numerológica de esta semana predice que su fuerza interior puede hacer dominen cualquier situación…el Número (11) les corresponde esta semana avisa que no duden, apelen a su sabiduría…su número anual es (16) y sugiere que traten de dejar atrás cualquier pensamiento contradictorio y sigan luchando…el Color que les corresponde esta semana es el (Plateado) y les colabora estos días internamente para darles Fortaleza, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, complejas situaciones se presentan durante esta semana, las cosas no salieron como lo pensaron, y de alguna manera sienten los están descartando…su carta anual es “La Justicia” y recomienda apelar a su entereza para continuar porque lo hecho, hecho está…su Vibración Numerológica de esta semana predice que es buen momento para apelar a su sabiduría, o a la de aquellos que la poseen…el Número (16) les corresponde esta semana avisa que serán días incómodos, mantengan calma…su número anual es (8) y sugiere que busquen la protección de los que ama…el Color que les corresponde esta semana es el (Azulino) y les colabora estos días internamente para Protegerlos, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Seguridad, asíseráasísea, cariños…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, es importante no dejar de buscar aquello que es importante para nosotros, eso que mueve nuestros corazones, pero hay que hacerlo con lógica para que resulte…su carta anual es “El Carro del Triunfo” y recomienda aprovechar estas vibras positivas para no ceder y continuar…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si siguen el camino que su razón les dicta alcanzarán lo que quieren…el Número (9) les corresponde esta semana avisa que la fuerza para concretar está, la iniciativa es de ustedes…su número anual es (7) y sugiere que quien persevera alcanza más de algo positivo aunque quizás no sea tal como lo desee…el Color que les corresponde esta semana es el (Dorado) y les colabora estos días internamente para darles Luz que guíe sus pasos, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Magnificencia, asíseráasísea, cariños…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, cuando hacemos algo con buena voluntad al final llega la recompensa de una u otra forma, hay que saber entender…su carta anual es “La Luna” y recomienda no sentirse apesadumbrado por las malas vibras de otros, lo que importa es lo bueno que hicieron…su Vibración Numerológica de esta semana predice que llegará una ocasión inesperada a cambio del mal rato…el Número (17) les corresponde esta semana y avisa que no pierdan la esperanza algo bueno llega…su número anual es (18) y sugiere que descarten pensamientos oscuros y no hagan decretos negativos en voz alta…el Color que les corresponde esta semana es el (Verde) y les colabora estos días internamente para Tranquilidad, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Autodominio, asíseráasísea, cariños…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, muchas energías negativas aparecen para alejarlos de las vibras positivas que venían atrayendo y acompañándolos…su carta anual es “El Juicio” y recomienda dejar de lado todo aquello que oscurezca su camino…su Vibración Numerológica de esta semana predice que lo de estos días solo es una prueba que si superan los acerca al éxito…el Número (18) les corresponde esta semana avisa que aunque vean todo mal solo es para trabar alcancen la luz…su número anual es (20) y sugiere que ustedes pueden invertir en positivo lo que opaca su triunfo…el Color que les corresponde esta semana es el (Violeta) y les colabora estos días internamente para Transmutar en positivo lo negativo, y que se reforzará con su color anual (Cobre) para proyectar frente a los demás Divinidad, asíseráasísea, cariños…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, momento de pensar en recomenzar, con la experiencia de antes, para proyectar un mejor futuro para ustedes y los que ama…su carta anual es “La Sacerdotisa” y recomienda apelar a su razón que abre puertas…su Vibración Numerológica de esta semana predice que será una semana sacrificada, pero si continúan verán los frutos positivos…el Número (12) les corresponde esta semana avisa que si van con calma y tacto podrán dominar la situación…su número anual es (2) y sugiere que la prudencia será fundamental para avanzar…el Color que les corresponde esta semana es el (Gris) y les colabora estos días internamente para darles Visión Clara, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Precisión, asíseráasísea, cariños…

…Decretemos una maravillosa semana llena de luz y buenas vibras que llega a uno y los que protege, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…