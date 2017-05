Quiso impresionar a su novia regalándole flores y le terminó dando un "ramo de lechugas"

Jamarcus Guilory es un joven de 20 años que decidió ser el mejor novio del mundo, por lo que fue a comprarle flores a su pareja para regalárselas.

Al ir a comprarlas, le juraron que eran “flores exóticas”. Al mirarlas, las encontró lindas y las compró, yendo a casa con una sonrisa en el rostro pensando que su obsequio mataría. Y así fue, pero la mató de risa con el error que cometió.

Esto porque las supuestas flores eran en realidad lechugas, algo que su novia lo tomó con humor al dar a conocer la situación en su cuenta de Twitter.

My boyfriend brought me this thinking it was a flower but it’s lettuce 😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/jLu7GKxWN9

— jay 🌹 (@JayJailyn) 22 de mayo de 2017