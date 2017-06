La triste historia de "Gavel": el perro expulsado de la policía por ser "demasiado tierno"

“Gavel” es un pastor alemán que entrenaba para ser perro policial en Queensland en Australia hasta que recibió un duro golpe: fue apartado de la institución.

Y el motivo del alejamiento del can generó impacto en redes sociales: por ser “demasiado tierno”.

De los 40 perros que buscaban dar el paso para ingresar a la policía, “Gavel” fue el único que resultó reprobado. Esto debido a que cuando los demás animales cumplían sus pruebas y se quedaban esperando una nueva instrucción, el animal se revolcaba en el suelo esperando recibir cariño como recompensa por su labor.

Sin embargo, no todo es terrible para el can, ya que su excesiva ternura le permitió optar a otro puesto de trabajo: recibir a los visitantes de la casa de gobierno de Queensland. Allí sí podrá recibir todo el cariño que no podía con la policía.