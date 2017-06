Chats sexuales y llantos en vivo por la TV: el escándalo de Diego Latorre que remece a Argentina

Un mediático momento está atravesando en los medios de comunicación argentinos el ex delantero de Boca Juniors y actual comentarista deportivo Diego Latorre luego que se filtraran unas conversaciones de WhatsApp con alto contenido erótico, en los que supuestamente él conversa con la conductora televisiva Natacha Jaitt.

El otrora seleccionado albiceleste de 47 años y la figura de la TV de 41 se han robado la atención de la prensa, luego que el domingo en la tarde el periodista Topo Rizzo revelara en Twitter las acaloradas conversaciones que habrían sostenido los mencionados, además de filtrarse un video en donde ambos se juntan, en un encuentro clandestino, considerando que el el jugador está casado.

El escándalo se desató luego que en el sitio web de Rizzo se filtraran las conversaciones, en donde aparecen perlas como estas:

“Gambetita” salió a desmentir la veracidad de los chats en primera instancia, tratando de minimizar la situación. “No tengo nada que decir, solamente que el tema lo está llevando adelante Mauricio D’Alessandro y su mujer, Mariana Gallegos. Yo me desmarco porque no tengo nada que ver, no entiendo lo que ha sucedido”, señaló haciendo alusión a sus abogados.

“Con Yanina está todo normal, no pasa nada. Duele porque hay hijos de por medio”, expresó Latorre a Teleshow, hablando sobre su relación con su esposa, quien es panelista de la TV en Argentina.

Y precisamente esta mañana su esposa habló en vivo en la tv argentina, específicamente en el programa “Los ángeles en la mañana”, en donde rompió en lágrimas al comentar el tema. “Tengo una personalidad complicada. Siempre suelo hablar, hablo cuando hago algo y me hago cargo. Como no hice nada, que hablen los protagonistas”, señaló la mujer.

“Entiendo que es un daño hacia mí, les mando un besito. Estoy tranquila, de verdad. No me busquen porque no voy a hablar, hablo cuando hago algo”, remató.

Por su parte, Jaitt también dio su parecer escuetamente, asegurando que no dará más palabras a los periodistas. “Mi vida íntima, no. Jamás se filtró nada mío en ningún lado. Así que por esto hablaré en caso necesario por hijos”, afirmó.