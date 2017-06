Polémica en Argentina: modelo admite relación tras filtración de chats sexuales y destroza a Diego Latorre

La polémica tras la filtración de los chats sexuales entre el ex futbolista y actual comentarista de Fox Sports Diego Latorre y la conductora televisiva Natacha Jaitt no para en Argentina. Tras los descargos del otrora ariete de Boca Juniors el lunes, hoy correspondió que la mujer diera a conocer sus impresiones, las cuales levantaron aún más polvoreda en los medios trasandinos.

Esto debido a que la mujer admitió que la supuesta grabación de ambos es verdadera, recalcando que solamente entregara más detalles de la relación si le pagan. Además, admitió que tiene buena relación con Yanina Latorre, la esposa del ex seleccionado albiceleste.

“Estuve con quilombos judiciales que tenía que resolver. Los trámites los tenía que hacer sin dormir. El martes fui a un bar, estaba con la tablet abierta, fui a un baño y cuando volví me la habían robado. Me tenía que quedar en el juzgado, no pude borrarla y cambiar contraseñas. Llegué a casa, me acosté a dormir. Cuando me levanté me agarré la cabeza y recordé que tengo una app en la que controlo las cámaras de seguridad de mi casa. Eso está abierto. Lo que no sabía es que quedan filmaciones grabadas de todos los días. Tuvieron que indagar porque pasó hace mucho”, relató Jaitt en su programa radial llamado “El Ascensor”.

Publimetro.cl Chats sexuales y llantos en vivo por la TV: el escándalo de Diego Latorre que remece a Argentina El comentarista deportivo y ex estrella de Boca Juniors se ha convertido en el centro de la noticia en suelo trasandino tras la filtración de unas conversaciones con una famosa conductora televisiva.

“Lamento Diego que no me hayas llamado. Lamento Topo Rizzo que no me hayas llamado para decirme que te ofrecieron eso para poder frenarlo. Lamento mucho lo que pasó”, agregó la mujer.

De igual manera, recalcó que “Yanina Latorre es mi amiga en Twitter. Tenemos buena onda, buena energía, no tengo nada en contra de ella. Pudieron más otras cosas que no voy a hablar. Quiero decirle a la prensa que por más que me hagan guardias no voy a hablar pero no voy a tapar el sol con un dedo. No tengo ningún problema. Es mi casa, es Diego”.

Además, Jaitt fue entrevistada por el periodista Fernando Prensa en donde reveló que “esto yo no quería hacerlo público porque es un tema personal, donde hay una familia, y es la primera vez que me meto con alguien casado. No lo sé manejar”. “Estoy en shock. No me lo esperaba esto”, remarcó.

Mientras que minutos después publicó un mensaje en Twitter aludiendo de manera directa a Diego Latorre: