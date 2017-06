Misteriosas flores, nueva filtración y reveladoras confesiones: el nuevo capítulo de la telenovela de Diego Latorre

El ex futbolista y actual comentarista de Fox Sports Diego Latorre continúa siendo el gran tema de conversación de la prensa trasandina, luego que el pasado fin de semana se filtrara las conversaciones que sostenía con la modelo argentina Natacha Jaitt.

En los días previos hablaron todos los protagonistas de la historia. Primero fue el otrora delantero de Boca Juniors, quien rechazó en primera instancia la veracidad de la información, afirmando que “yo me desmarco porque no tengo nada que ver, no entiendo lo que ha sucedido”.

La otra parte de la historia, la figura del TV trasandina, sí admitió que la conversación era entre ella y “Gambetita”, remarcando además que las imágenes de una grabación en las afueras de la casa de ella en donde aparece con un hombre, son precisamente el ex seleccionado albiceleste. “Esto yo no quería hacerlo público porque es un tema personal, donde hay una familia, y es la primera vez que me meto con alguien casado. No lo sé manejar”, agregó.

Por su parte, la protagonista colateral del hecho, la esposa de Latorre, también salió a comentar a la prensa su sentir tras la filtración de la conversación de su cónyuge.

“Tengo una personalidad complicada. Siempre suelo hablar, hablo cuando hago algo y me hago cargo. Como no hice nada, que hablen los protagonistas”, expresó entre lágrimas Yanina Latorre.

Pero la telenovela no terminó allí, ya que esta jornada han pasado diversas cosas en torno al caso que ha impactado a la prensa argentina.

Filtran audio

La grabación en donde aparece Latorre y Jaitt en las afueras de la casa de la modelo no era solamente un video, sino que también contaba con audio. Pese a la mala calidad de éste, se escucha como el comentarista le recalca a la modelo que el timbre de su vivienda está fuera de servicio.

Este alegato se debe a que debió esperar mucho tiempo afuera del domicilio, por lo que permaneció más minutos de lo que quería ante la cámara de seguridad que se encontraba en el lugar.

Y precisamente Ulises Jaitt, el hermano de Natacha, corroboró este miércoles que el timbre de la casa de la modelo no funciona.

“Pensaban que yo era la puta”

Por su parte Yanina Latorre volvió a referirse al escándalo en su programa “Los ángeles de la mañana”, en donde es panelista habitual.

“Estoy dando la cara porque como yo hablo de los demás, corresponde que yo hable. Pero me estoy comiendo una galletita que yo no generé. Me enteré el domingo cuando me dijiste vos. A los diez o quince minutos llega Diego con los chicos y entonces tenés que mantener la calma. Estaba blanca, no me latía el corazón”, señaló la mujer.

Publimetro.cl Chats sexuales y llantos en vivo por la TV: el escándalo de Diego Latorre que remece a Argentina El comentarista deportivo y ex estrella de Boca Juniors se ha convertido en el centro de la noticia en suelo trasandino tras la filtración de unas conversaciones con una famosa conductora televisiva.

De igual manera, remarco que “yo no soy swinger, no tengo una pareja abierta, no soy una degenerada, no soy una perversa. Quería que no fueran verdad los detalles. Yo siempre dije que un polvo se perdona y lo sostengo, lo que no perdono es la imbecilidad, la poca inteligencia. Hace veintitrés años que estoy casada. Diego es todo. Es mi hermano, es mi vida”.

“No le voy a perdonar a Diego el dolor de mis hijos. Me decepciona la estupidez y perderle a alguien la admiración”. “Somos una pareja muy dialogadora, hubiera querido que sea vivo”, expresó.

Además, confesó que “mis suegros no me querían porque pensaban que yo era la puta que le iba a hacer un hijo y desaparecer. Acá está la puta. (Y ellos) nunca más lo vieron a Diego. Ahora deben estar festejando en el Obelisco”.

Finalmente, confirmó que conoce a Jaitt, indicando que tenían una buena relación. “La conozco por vos, hemos ido una vez a cenar. De ella no me sorprende nada en realidad, me sorprendió de él”, remató.

¿Un nuevo amor?

Mientras Yanina Latorre ha ventilado sin reparos en su programa el mal momento que atraviesa por el engaño de su esposo, un admirador secreto intentó subirle el ánimo esta jornada.

Esto debido a que recibió un ramo de flores sin remitente, en donde solamente aparecía una frase escrita: “Quiero verte sonreír”.