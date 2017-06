Tierno gesto de policía argentina: da de amamantar a bebé que había sido abandonada por su madre

Impacto en las redes sociales causó el video en que una capitana de Carabineros negara a sus funcionarias el derecho de amamantar a sus hijos, algo que fue considerado como “irregular” por el jefe de la Zona Metropolitana Oeste de la institución, el general Andrés Gallegos.

Y mientras se investiga este hecho en Chile, en Argentina se hizo viral unas imágenes en donde una policía da de amamantar a un bebé en pleno cuartel, el mismo hecho que fue prohibido acorde a la denuncia de las carabineras.

Sin embargo, esta historia cuenta con más ingredientes. El hecho fue dado a conocer por la Jefatura de Policía de Esquel mediante su cuenta de Twitter luego que un hombre llegara al lugar en la noche junto a su hermana y un lactante, denunciando que la madre no la quiso recibir “en el horario acordado”.

Lo siguiente es el relato de la oficial Mónica Quijón, quien recibió la acusación: “Desde hacía más de seis horas la beba no era alimentada naturalmente. Al escuchar que la niña lloraba cada vez más entendí que la beba tenía hambre y su padre no podía calmarla. Como soy madre de un bebe de 11 meses es que entiendo la situación, la cual me conmovió y estremeció. Al ser mi bebe lactante es que me ofrezco rápidamente a darle el pecho a la bebé”.

Tras esto, indicó que pese al rostro de sorpresa que pusieron los denunciantes ante su actuar, “la dejaron en mis brazos para que pudiera ser amamantada por mí. En ese momento, la niña automáticamente se calma y comienza a alimentarse”.

#Esquel Cria.2a: Los familiares de la nena agredieron la iniciativa de la Oficial. Luego de 6 hs, la bebita se alimentó y logró descansar. pic.twitter.com/kPDqNWbHvw — Jefatura.de.Policía (@JefPolicia) 15 de junio de 2017

#Esquel Cria.2a: Es la Oficial Ayudante Mónica Quijón que es madre de un bebé de 11 meses. Decidió actuar de esa manera y la nena se durmió. pic.twitter.com/OnHz1QNFWa — Jefatura.de.Policía (@JefPolicia) 15 de junio de 2017