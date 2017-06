"Un beso nena, ¡preparate!": modelo filtra audio sexual de Diego Latorre y provoca nuevo escándalo en Argentina

La modelo Natacha Jaitt no quedó feliz luego que el ex futbolista y actual comentarista de Fox Sports Diego Latorre no reconociera el affaire entre ambos tras la filtración de una polémica conversación a través de WhatsApp.

La revelación de los diálogos entre la también conductora y el otrora crack de Boca Juniors causaron polémica en Argentina, con llantos en vivo de la esposa del ex seleccionado albiceleste Yanina Latorre, grabaciones de cámaras de vigilancia y un sinnúmero de comentarios en la prensa trasandina.

Sin embargo, Jaitt nunca logró reponerse al hecho que “Gambetita” no reconociera el romance. Por lo mismo, decidió filtrar en Twitter un presunto mensaje de voz de Latorre, con un alto contenido sexual, según consigna Clarín.

“Yo salgo de casa aproximadamente los jueves para correr tipo 7:30. Si llego 5 minutos más tarde bancame, no me escribas porque estoy saliendo de casa y ahí no uso WhatspApp. Te dejo mensaje directo por Twitter”, dice la supuesta voz de Latorre.

Por último, expresa lo siguiente: “El jueves estoy en tu casa. Un beso grande nena, preparate. Ya estás preparada. Yo me tengo que preparar para garch.. con vos”.

Escucha el mensaje de voz:

Besitos en la punta de la xotAH NO PARÁ. pic.twitter.com/SBatAVuRZr — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 20 de junio de 2017

Publimetro.cl Chats sexuales y llantos en vivo por la TV: el escándalo de Diego Latorre que remece a Argentina El comentarista deportivo y ex estrella de Boca Juniors se ha convertido en el centro de la noticia en suelo trasandino tras la filtración de unas conversaciones con una famosa conductora televisiva.

Publimetro.cl Misteriosas flores, nueva filtración y reveladoras confesiones: el nuevo capítulo de la telenovela de Diego Latorre La polémica entre el ex delantero de Boca Juniors, su esposa Yanina Latorre y la modelo Natacha Jaitt sigue copando las portadas de los principales medios trasandinos.