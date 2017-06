Más de dos mil chilenos son parte de Asgardia: la primera “nación espacial” que busca poblar el universo

Igual que en las series de ciencia ficción, el hombre ha buscado la forma de llegar al espacio y en un minuto instalarse en colonias fuera de la Tierra.

La Nasa ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años en la exploración del espacio y la empresa privada a aportado lo suyo, ofreciendo viajes a la órbita terrestre.

Y aunque aún falten años para que los humanos puedan vivir en el espacio ya hay un grupo compuesto por más de 230 mil personas -que aumentan cada día- que están listos para instalarse fuera de nuestro planeta, en una nación que está conformada y que incluso ya tiene una constitución.

Asgardia -nombre de una ciudad nórdica mitológica- fue creada luego de la intención de Igor Ashurbeylli de formar una nación independiente del mundo.

La nueva nación opera del espacio ultraterrestre desde el 2016 y miles de personas ya son ciudadanos.

#Asgardia is a fully-fledged and independent nation and a future member of the United Nations. pic.twitter.com/f9OXUKqj3p

Ser parte de Asgardia es simple, sólo se necesita tener más de 18 años y una dirección de correo electrónico. De acuerdo con los registros de la nación, actualmente personas de 217 países han decidido asumir además la nacionalidad Asgardiana.

Luego de inscribirse en la página web, sólo hay que sentarse a esperar que llegue la confirmación de que hay un lugar para habitar.

La idea, según se considera en su constitución, es establecer una presencia física en el espacio a través de una serie de satélites. El primero de ellos será enviado al espacio el 12 de septiembre de este año.

Sin embargo este satélite sólo portará información de los asgardianos, como fotos familiares y datos de los habitantes en la tierra de la nación.

Vote on the national flag of #Asgardia! Here are our top 3 contenders: https://t.co/oLjahHDz61 pic.twitter.com/c137zuLeT6

— Asgardia (@AsgardiaSpace) June 21, 2017