"Enseñar es sexy": profesora se saca la ropa en Instagram para dar clases de ortografía

💛❤️💛❤️💛 Rompower en català: DE REPENT/ DE SOBTE 🆘De repent, va adornar-se de tot. ✅DE SOBTE, va adornar-se de tot. 👊🏻#bondiacomaamics #escriurebééssexi

A post shared by R꙰O꙰M꙰I꙰N꙰A꙰ (@rompower) on May 12, 2017 at 3:03am PDT