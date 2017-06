La genial respuesta de los hombres a la política de “no shorts” por ola de calor en Londres

En Chile enfrentamos hace un par de días una ola polar que llevó las temperaturas hasta -2º Celius en Santiago y -20,1º en Balmaceda, mientras que en el hemisferio norte sufren por temperaturas máximas extremas, que incluso han cobrado varias vidas.

En ese escenario, los hombres del Reino Unido han revolucionado las redes sociales ante la política de “no shorts” que existe en algunos trabajos o en recintos educativos.

Para una ciudad como Londres temperaturas máximas de 34º son extremas y por eso, los niños de una escuela de esa ciudad se transformaron en una tendencia viral, al asistir con falda para capear el calor.

Los alumnos de la academia Isca pusieron en el centro de la discusión la falta de flexibilidad en el uso de los uniformes, especialmente en los días con altas temperaturas.

Pero no sólo los estudiantes han seguido esta tendencia, porque un sujeto de 20 años, logró notoriedad luego de contar en redes sociales que en su empresa non lo dejaron trabajar porque llegó con pantalones cortos y le exigieron que fuera a su casa a cambiárselos.

La historia se hizo viral luego que el hombre decidiera regresar al trabajo usando un vestido de su madre, pues los códigos de vestimenta no obligan a las mujeres a usar pantalones largos en los días de calor.

If women can wear skirts/dresses at work can I wear smart shorts like so? pic.twitter.com/UD0AQ6ZCbP

— joey (@jBarge_) June 19, 2017