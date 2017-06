"Queremos hacernos famosos": joven embarazada mató a su novio para buscar más seguidores en YouTube

“Yo y Pedro probablemente vamos a grabar uno de nuestros más peligrosos videos. Es su idea, no la mía. Con esa frase, Moraliza Pérez, una joven embarazada de Minnesota, Estados Unidos, anunciaba lo que finalmente se transformó en una tragedia en busca de la fama.

La mujer debía disparar a Pedro Ruiz a sólo 30 centímetros de distancia con una pistola Desert Eagle calibre .50 para un video que iría directamente a su cuenta de Youtube, en busca de nuevos seguidores.

Me and Pedro are probably going to shoot one of the most dangerous videos ever😳😳 HIS idea not MINE🙈

— Monalisa Perez (@MonalisaPerez5) June 26, 2017