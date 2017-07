Columna Zita Pessagno: Horóscopo y numerología del 3 al 9 julio

…Amigos esta es un semana compleja, donde las energías aparecen un tanto oscuras, es decir, estamos muy propensos a ver enfrentamientos, dificultades y situaciones incómodas que se sugiere traten de observar con la mayor distancia, esa distancia les va a permitir analizar que tanto pueden realmente colaborar si interfieren, o claramente hacerles ver que es mejor evitar intervenir, y de decidir participar pues hacerlo de la mejor forma, no solo para ayudar sino para evitar perjudicarse sin siquiera ayudar de forma eficaz, por tanto esta es una semana en la que la prudencia, la calma, y el uso de la lógica, les va a colaborar enormemente para evitar errores, y lograremos así transmutar lo negativo en energías positivas, y recordemos que hacer el bien atrae lo positivo y todas las bendiciones para quienes lo tenemos como premisa de vida, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, esta semana se reitera el período de reconstrucción en sus vidas, dejar de lado aquello que no es bueno es premisa para ustedes…su carta anual es “La Templanza” y recomienda ser constante para tomar las mejores decisiones…su Vibración Numerológica de esta semana predice que todo mejorará en la medida que concienticen donde está lo errado y corrijan…el Número (20) les corresponde nuevamente esta semana y avisa que aparecen instancias nuevas que les abren oportunidades…su número anual es (14) y sugiere que se dejen llevar por esas oportunidades y sigan adelante…el Color que les corresponde esta semana es el (Blanco) y les colabora estos días internamente para darles Luz en sus decisiones, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Atención, asíseráasísea, cariños…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, es semana de tener mucha suerte en varias cosas que se les van dando en el camino, hay que analizar y aprovechar para no desperdiciar…su carta anual es “El Ermitaño” y recomienda tomar lo bueno que la vida les ofrece, no importa no sea lo que quieren, tomarlo atraerá después lo que buscan…su Vibración Numerológica de esta semana predice que para que las energías positivas fluyan hay que colaborar recibiendo los regalos que llegan…el Número (10) les corresponde esta semana y avisa que si saben conducir en calma y razón el éxito no les debe ser ajeno…su número anual es (9) y sugiere que cada cosa debe hacerse paso a paso para no dejar nada de lado y avanzar bien…el Color que les corresponde esta semana es el (Verde) y les colabora estos días internamente para darles Calma, y que se reforzará con su color anual (Gris) para proyectar frente a los demás Productividad, asíseráasísea, cariños…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, vienen de una semana sorpresiva, entran en una semana en la que es importante no duden de lo que son y lo que pueden llegar a lograr para que el éxito sea suyo…su carta anual es “El Enamorado” y recomienda no dejarse caer en tentaciones tontas como temer no poder lograr sus objetivos…su Vibración Numerológica de esta semana predice que es semana en la que deben ser fríos para seguir adelante sin temores ni dudas…el Número (15) les corresponde esta semana y avisa que o es buen período para ganar en todo sentido o pueden perder, depende de ustedes controlar y seguir en positivo…su número anual es (6) y sugiere que se verán expuestos, no duden, aprovechen y crezcan…el Color que les corresponde esta semana es el (Rojo) y les colabora estos días internamente para darles Fortaleza, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Seguridad, asíseráasísea, cariños…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, los cambios que arrastran los llevan a tener que empezar de cero, o reordenar todo de tal forma que empiecen de nuevo…su carta anual es “La Fuerza” y recomienda tenerse paciencia a ustedes mismos para evitar entrar en conflictos internos…su Vibración Numerológica de esta semana predice que su camino irá por donde ustedes decidan encaminarlo, por tanto piensen bien que es lo que van a decidir…el Número (1) les corresponde esta semana y avisa que las obstinaciones no tienden nunca a ser productivas, y que conste que no es igual que ser perseverante…su número anual es (11) y sugiere que es mejor apelar a la sabiduría que a las inseguridades, si no pueden solos busquen alguien que les oriente…el Color que les corresponde esta semana es el (Beige) y les colabora estos días internamente para darles Paciencia, y que se reforzará con su color anual (Burdeo) para proyectar frente a los demás Clase, asíseráasísea, cariños…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, semana de indecisiones, no es de extrañar porque esas energías están en el aire, y en su caso se marcará más porque tienen vibras que los tientan…su carta anual es “La Rueda de la Fortuna” y recomienda tenerse mucha paciencia para no caer en confusiones que los aturdan…su Vibración Numerológica de esta semana predice que tendrán dificultades para poder precisar que es lo que quieren y por qué decidirse…el Número (6) les corresponde esta semana y avisa que tengan cuidado en no cerrarse, abran su mente y analicen que da luz…su número anual es (10) y sugiere que si van a guiar a otros deben primero estar claros…el Color que les corresponde esta semana es el (Plateado) y les colabora estos días internamente para darles Pensamiento Racional, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Claridad, asíseráasísea, cariños…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, cuando algo nos ha alterado al punto de no poder decidir que debemos hacer es importante retomar la calma para reordenar y elegir el mejor camino…su carta anual es “El Demonio” y recomienda no asustarse tratando de ir despacio para no errar…su Vibración Numerológica de esta semana predice que las energías de equilibrio estarán disponibles en el aire, echen mano a aquellas para ayudarse…el Número (14) les corresponde esta semana y avisa que es importante lo material en la medida que no descuiden lo espiritual y afectivo…su número anual es (15) y sugiere que el equilibrio es fundamental no lo olviden…el Color que les corresponde esta semana es el (Azul) y les colabora estos días internamente para ayudarles a Autocontrolarse, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Calma, asíseráasísea, cariños…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, cuando las cosas están difíciles uno debe tomar las riendas de la situación y empoderarse para salir de la prueba en la que se encuentra…su carta anual es “La Torre Derruida” y recomienda descartar lo que no sirve y enrumbar por el sendero más óptimo para nuestras vidas…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si no despiertan pueden terminar durmiendo el sueño eterno y no salir de ese círculo vicioso…el Número (5) les corresponde esta semana y avisa que es uno quien debe dirigir los caminos hacia el cambio en positivo…su número anual es (16) y sugiere que aunque se sientan contrariados sigan tratando de hacer mejor sus vidas…el Color que les corresponde esta semana es el (Amarillo) y les colabora estos días internamente para darles el Ánimo de continuar, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Vitalidad, asíseráasísea, cariños…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, tener confianza en uno mismo es fundamental para continuar por buen camino, pero ser fanático de nuestras ideas es un extremo nada positivo…su carta anual es “La Justicia” y recomienda hacer todo en su justa medida, los extremos no son buenos…su Vibración Numerológica de esta semana predice que sería bueno evaluar los comentarios de los demás para evitar malas influencias…el Número (18) les corresponde esta semana y avisa que están a un paso de que alguien los pueda traicionar, para evitar hay que estar alertas…su número anual es (8) y sugiere que aclarar sus objetivos y las repercusiones de los mismos…el Color que les corresponde esta semana es el (Violeta) y les colabora estos días internamente para Transmutar lo negativo en positivo, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Protección, asíseráasísea, cariños…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, para lograr nuestros objetivos es necesario invertir tiempo y esfuerzo, pretender las cosas se den solas es muchas arriesgarse a perder algo muy bueno…su carta anual es “El Carro del Triunfo” y recomienda que para alcanzar el éxito debemos ser persistentes…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si dominan la situación es factible lograr mucho en su favor…el Número (11) les corresponde esta semana y avisa que si hacen lo que deben sus esfuerzos serán recompensados…su número anual es (7) y sugiere que si no hacen lo que deben después no se quejen…el Color que les corresponde esta semana es el (Turquesa) y les colabora estos días internamente para darles Vitalidad, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Eficiencia, asíseráasísea, cariños…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, hay momentos en los que de pronto se invierte la figura 180 grados, cuando es para bien, todo genial, el problema es cuando es al revés…su carta anual es “La Luna” y recomienda no dejarse arrastrar por lo oscuro de la situación, vean la luz al final de la prueba…su Vibración Numerológica de esta semana predice que quizás, y a pesar de todo, esto sirva para liberarse de algo poco grato…el Número (16) les corresponde esta semana y avisa que deben ser precavidos con los accidentes casi absurdos…su número anual es (18) y sugiere que se cuiden mucho por estos días, no es cuestión de andar asustados, solo ser precavidos…el Color que les corresponde esta semana es el (Dorado) y les colabora estos días internamente para darles una Luz que los guie, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Conocimiento, asíseráasísea, cariños…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, para no perder el tiempo siempre hay que visualizar si nuestros sueños están siendo llevados por el camino que los transforme en realidad…su carta anual es “El Juicio” y recomienda no perder la fe que lo que sea se puede lograr…su Vibración Numerológica de esta semana predice que la búsqueda de la perfección se asemeja a trabajar para alcanzar nuestras metas…el Número (21) les corresponde esta semana y avisa que las buenas vibras están solo falta las atraigas para te sean útiles…su número anual es (20) y sugiere que se dispongan a acoger las nuevas posibilidades que se les presenten…el Color que les corresponde esta semana es el (Gris) y les colabora estos días internamente para darles una Visión Real de lo que les rodea, y que se reforzará con su color anual (Cobre) para proyectar frente a los demás Orden, asíseráasísea, cariños…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, novedades se presentan por estos días para darles la visión de que no todo es negativo y que por fin empiezan a reconocerlos…su carta anual es “La Sacerdotisa” y recomienda ser prudentes en sus dichos para no desaprovechar las ocasiones…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si son prácticos podrán hacer lo que debe y alcanzar lo que quieren…el Número (8) les corresponde esta semana y avisa que el poder para lograr sus objetivos está, depende de ustedes ponerse en marcha…su número anual es (2) y sugiere que compongan el panorama para que fluya en su favor…el Color que les corresponde esta semana es el (Azulino) y les colabora estos días internamente para Motivarlos, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Dinamismo, asíseráasísea, cariños…

…Decretemos una maravillosa semana llena de luz y buenas vibras que llega a uno y a los que protege, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…