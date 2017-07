La historia de cómo el hijo de un diputado se transformó en el mayor ladrón de cajas fuertes de España

Tiene 28 años y ha sido calificado como el mayor ladrón de cajas fuertes de España. Pero ese dato no es lo que genera más polémica en Europa, sino que Álex di Francesco Ovejero proviene de una familia acomodada y su padre es un diputado.

Tal es la fama del ladrón que los medios policiales españoles ya lo apodan como el sucesor del “niño Sáez” uno de los mayores ladrones de ese país. El delincuente ya acumula más de treinta detenciones y varios robos con violencia a su haber.

Según la reseña realizada por el portal ABC.es, el ladrón “trabaja” una vez cada quince días y es un fanático de los disfraces y uno de sus vicios son los automóviles de lujo.

El padre de Álex, el diputado italiano Stefano di Francesco, se encargó de que no le faltara nada en términos económicos durante su niñez, sin embargo, ello no impidió que su hijo incursionara en el mundo de la delincuencia y llegara a ser conocido como uno de los mejores, si no el mejor, ladrón de cajas fuertes de España.