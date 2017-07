¿Por qué las ranas fueron las grandes ganadoras de la extinción de los dinosaurios? "Las ranas existen desde hace más de 200 millones de años, pero este estudio demuestra que no fue hasta la extinción de dinosaurios que tuvimos esta explosión de variedades que han dado pie a la gran mayoría de ranas que hay hoy", explicó uno de los investigadores de un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.