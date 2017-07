"Su tamaño va entre cero y 2,5 centímetros": hombres con microfalosomía desnudan su intimidad sexual

¿El tamaño importa? Muchas veces aparece esta pregunta cuando se conversa sobre temática sexual, existiendo tanto voces afirmativas como negativas. Sin embargo, una de las palabras que muy pocas veces aparece en dicho debate, son las que podrían exponer las personas que padecen de microfalosomia.

Dicho problema lo sufren quienes tienen un pene de menor tamaño al promedio, mal que afectaría al 0,6% de los hombres del planeta, acorde a un reportaje elaborado por la revista Vice.

El cirujano urólogo del Hospital Toronto Western, Dean Elterman, aseguró que “los casos son pocos comunes” y que quienes cuentan con este inconveniente pueden sufrir además “ansiedad, depresión y baja autoestima”. “Se tiene que tratar a la persona completa, no solo al pene”, recalcó.

Ante esto, la publicación conversó con hombres que padecen de microfalosomia, relatando los problemas que esto les provoca en su diario vivir, especialmente en el ámbito sexual.

Jack, de 29 años, afirmó que el tamaño de su aparato reproductor “varía un poco pero últimamente mide entre 7cm y 9cm cuando está erecto. Pero cuando está flácido mide menos de 2.5 cm y tiene una arruga de piel encima. Casi siempre está escondido”.

“Recuerdo cuando estaba viendo Scary Movie y llegué a la escena de ‘Sé que lo tienes chiquito’. En ese momento pensé: ‘Mierda, soy todavía más pequeño que él’. Cuando me di cuenta, me dio un ataque. Al principio tenía pesadillas con eso pero con el tiempo se volvió una fantasía en la que mi mini pene es expuesto y me dicen pito chico y otros apodos peyorativos. También, en mi fantasía, hay una chica que siempre dice ‘Mi hermano de dos años lo tiene más grande que tú’, relató.

De igual manera, admitió que esto le provocó problemas personales. “Cuando era más joven, tuve depresión y un par de intentos de suicidio. Como una vez que me tomé ocho hidrocodonas con media botella de Jack Daniels. Apenas tenía 15 años. He tenido problemas que, según yo, solo enfrentan los que tienen microfalosomía”, agregó.

Francisco (23) por su parte contó el drama que vivió en su primera experiencia sexual. “Le advertí (a mi pareja) que era pequeño pero mientras estábamos en eso, ella se la pasaba diciendo lo grande que era para hacerme sentir mejor. Después, como a la semana, cortamos y ella le dijo a todo el mundo de mi padecimiento y hasta tenía fotos para comprobarlo. Todos me criticaban por eso”.

Asimismo, indicó que el tamaño no es su única molestia: “además de tener un micropene, estoy parcialmente circuncidado, es decir, todavía tengo la mitad del prepucio. Me tocó bailar con la más fea”.

Nicolas (50) señaló sobre su miembro viril que “mide 3cm erecto y flácido no se ve. Solo lo puedo medir cuando está erecto. Mide lo mismo que una moneda de cinco pesos”.

Por último, Christian (42) admitió que su pene “erecto mide 10 cm; es pequeño pero no miniatura. Flácido, su tamaño varía entre cero y 2.5 cm. Sería feliz con otros 2.5 cm”.

Y al igual que un caso anterior, también vivió una mala primera experiencia, narrando que “perdí el condón dentro de su vagina y tardamos mucho en sacarlo. Eso de perder condones es muy común, por eso decidí comprarme unos más pequeños que venden por internet”.